Este sábado 21 de febrero se vivirá el mejor partido de la cuarta jornada del Torneo Apertura, donde Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos llegan con un buen presente y prometen regalarnos un encuentro para el recuerdo, sobre todo porque son dos candidatos al título de esta temporada. En medio de esto, en tienda crema hay algunas dudas respecto a los convocados para este enfrentamiento.

Según se pudo conocer en las últimas horas, Javier Rabanal no está convencido en contar con Sekou Gassama para este compromiso, pues sus minutos frente a Cienciano le permitieron sacar conclusiones respecto a su estado físico, tal como lo hizo saber en su última conferencia de prensa en Campo Mar.

Si bien el senegalés-español jugó 30 minutos en el último 2-1 sobre el ‘Papá’, su rendimiento dejó en evidencia que todavía no está cerca del 100% de su forma física. Incluso, en diálogo con L1 Radio luego del partidos, el delantero confesó que se agotó rápidamente y eso le impidió sentirse cómodo en el campo.

Rabanal se percató de eso y lo transparentó ante los medios de comunicación cuando le preguntaron por Gassama. Es más, el director técnico español manifestó que si Sekou, por esas cosas que tiene el fútbol, terminaba anotando algún gol, iba dejar una señal que hubiera confundido a todos, pues aún no está para tener los minutos que tuvo.

Sekou Gassama llegó a Universitario como agente libre. (Foto: Universitario)

En ese sentido, considerando que futbolistas como Edison Flores y José Rivera dejaron atrás sus respectivas lesiones y serán convocados, existe una alta probabilidad de que Sekou Gassama no entre en la nómina para enfrentar a Sporting Cristal. La decisión técnica pasa por no arriesgarlo en un partido que será muy intenso y podría exponerlo más de lo que estuvo contra Cienciano.

Recordemos que el futbolista de 30 años llegó fuera de tiempo a la pretemporada de Universitario, luego de recibir un permiso especial del comando técnico por asuntos personales. Eso, como era de esperarse, está retrasando su adaptación al ritmo del resto y por ahora serán cautelosos con los minutos que tendrá en campo.

Fuera de esta posible ausencia de Gassama –Javier Rabanal y su comando técnico lo confirmarán tras el entendimiento de este viernes–, la ‘U’ no solo recuperará a Edison Flores y José Rivera, sino también a Ánderson Santamaría. El zaguero ya está al 100% tras recibir el alta médica y tiene grandes chances de arrancar de titular.

Universitario llega al partido frente a Sporting Cristal tras vencer por 2-1 a Cienciano. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, este sábado 21 febrero desde las 4:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 10:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

