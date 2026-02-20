Universitario de Deportes ha tenido un arranque sobrio en este Torneo Apertura. Los dirigidos por Javier Rabanal ganaron con autoridad en la primera jornada a ADT en el Monumental, apretando el acelerador en el segundo tiempo; luego hicieron una buena presentación en la altura ante Cusco FC, resignando dos puntos con un penal polémico en contra, y luego superaron en gran parte del partido a Cienciano y terminaron con un resultado apretado debido a un error de Diego Romero, quien de todos modos ha mostrado un buen nivel en tres partidos. Ahora, el reto pinta a ser mayor: Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.

En ese sentido, el entrenador español tiene prácticamente listo el once para medirse a los celestes. Para empezar, se confirmó que Sekou Gassama, que tuvo unos minutos y debutó ante Cienciano, no será considerado ante Sporting Cristal por decisiones técnicas. El DT es consciente de que el español-senegalés no está todavía al 100% físicamente y por ello espera que se siga poniendo a punto para que vuelva a ser considerado.

Además, José ‘Tunche’ Rivera volverá a la lista de convocados, con lo que pasa a ser la primera alternativa de Alex Valera y Lisandro Alzugaray, que se mantendrá como la dupla de atacantes. Quien también volverá a concentrar con el cuadro crema es el brasileño Miguel Silveira, quien se quedó en banca de suplentes y todavía no ha podido estrenarse con la camiseta del tricampeón peruano.

Alex Valera y Lisandro Alzugaray se perfilan para ser titulares en el ataque crema. (Foto: Universitario de Deportes)

Cabe precisar que Silveira fue uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada y solo tuvo minutos en la Noche Crema ante la Universidad de Chile. Dependiendo del desarrollo del partido y la necesidad de Rabanal, el volante que llega del fútbol de Japón podría ser utilizado en el segundo tiempo. De hecho, los hinchas también esperan verlo en acción.

Otros jugadores que no concentran son Yuriel Celi, Paolo Reyna y Anderson Santamaría. Los dos primeros son por decisiones técnicas, pese a que el exMelgar fue titular ante Cienciano. En el caso de ‘Santa’, el comando técnico hizo una última evaluación ante de salir a la concentración y se decidió que lo mejor es cuidarlo una fecha más, pese a que lo habían probado en el once titular.

En ese sentido, la alineación de Universitario sería con Diego Romero en el arco; Caín Fara, Williams Riveros y César Inga en la línea de tres en defensa; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; Andy Polo y José Carabalí como carrileros y Alex Valera con Lisandro Alzugaray en el ataque.

Miguel Silveira podría debutar ante Universitario frente a Sporting Cristal. (Foto: @Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario vs. Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, este sábado 21 febrero desde las 4:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 10:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

