Boca vs. Racing se enfrentan este domingo 7 de diciembre por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, en un partido decisivo que tendrá lugar en La Bombonera. En esta nota encontrarás todos los detalles necesarios para seguir el encuentro: los horarios según cada país, los canales oficiales y el contexto deportivo con el que ambos equipos llegan a este duelo.

Boca arriba a esta instancia en un momento inmejorable después de encadenar seis victorias consecutivas, que incluyen su último triunfo frente a Argentinos Juniors en cuartos. El cuadro dirigido por Claudio Úbeda sostiene su funcionamiento en la jerarquía de Leandro Paredes y el desequilibrio permanente de Exequiel Zeballos, dos piezas determinantes en el mediocampo y el ataque.

La explosión ofensiva de Miguel Merentiel y la dinámica de Milton Giménez completan el frente de ataque de un equipo que se fortaleció en casa durante toda la temporada. Además, Boca recuperó a Alan Velasco tras superar su lesión, por lo que llega con casi todo el plantel a disposición para buscar el pase a la final.

El historial directo marca una ligera ventaja de Boca en cruces de eliminación, pero Racing se presenta con una campaña notable. El equipo de Gustavo Costas mantiene un invicto de 13 partidos en el Clausura y viene de superar dos series cargadas de dramatismo: primero ante River Plate con un gol agónico en octavos, y luego frente a Tigre en una definición por penales donde brilló Facundo Cambeses.

Racing, por su parte, también muestra argumentos sólidos desde lo futbolístico, con nombres como Juan Nardoni, Adrián “Maravilla” Martínez y Tomás Conechny, aunque llega con ausencias importantes por suspensión y lesiones. Aun así, la idea de Costas se mantiene clara: un equipo compacto, agresivo y preparado para disputar un partido de máxima tensión en un estadio que suele pesar.

En el último cruce entre ambos por el Clausura 2025, disputado el 9 de agosto, Boca y Racing igualaron 1-1 en La Bombonera con goles de Milton Giménez y Santiago Solari. Ese antecedente reciente refuerza la expectativa de un duelo muy parejo y de alto voltaje futbolístico.

¿A qué hora juegan Boca vs. Racing?

El partido entre Boca vs. Racing se disputará este domingo 7 de diciembre desde las 7:00 p.m. (Argentina, Chile y Uruguay). Para Perú, Colombia y Ecuador, el duelo iniciará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en México arrancará a las 4:00 p.m. y en España a las 11:00 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Racing?

El duelo se jugará en La Bombonera y será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda la Argentina. Para el resto de Sudamérica, el partido se podrá ver a través de Disney+ Premium; mientras que en México estará disponible en ESPN y Disney+ Premium. En Estados Unidos, la transmisión correrá por Fubo Sports y TyC Sports Internacional. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

