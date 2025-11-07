Boca vs. River chocan en una nueva edición del Superclásico de Argentina, válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, a disputarse este domingo 9 de noviembre en La Bombonera. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Boca llega en un momento alentador: su reciente triunfo por 2-1 como visitante ante Estudiantes de La Plata lo dejó en la cima de la Zona A y con la posibilidad de encaminar su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores 2026.

River, en cambio, atraviesa una fase de dudas: viene de caer por 1-0 ante Gimnasia como local, lo que tensiona su aspiración de mantenerse entre los mejores de la tabla anual para asegurar boleto al máximo certamen continental.

El historial entre ambos es el siguiente: se enfrentaron ya en 264 oportunidades, con 92 victorias de Boca, 88 de River y 84 empates. Esa proximidad habla de lo parejo que ha sido el duelo a lo largo de la historia. Para Boca, uno de los focos del partido estará en el mediocampo: la duda entre Carlos Palacios o Ander Herrera para acompañar a Leandro Paredes y Milton Delgado es el tema de la semana. Además, Edinson Cavani continúa siendo una interrogante por su estado físico.

Marcelo Gallardo renovó con River Plate hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)

Por el lado de River, el técnico Marcelo Gallardo analiza variantes para recomponer el equipo tras la derrota. Se menciona a Enzo Pérez como líder del mediocentro, y la necesidad de que la defensa vuelva a mostrarse sólida si quiere entrar protagonismo en este clásico.

Tácticamente, se espera que Boca intente marcar la iniciativa desde el comienzo, apoyándose en su estadio y en el empuje de su afición. River, por su parte, quizá adopte una estrategia más cautelosa, buscando firmeza defensiva y aprovechar transiciones rápidas para sorprender.

La presión del clásico siempre pesa: para Boca puede significar afianzarse como candidato; para River puede representar la oportunidad de recuperar confianza y frenar el envión del rival. Ambos llegan con mucho en juego más allá de los tres puntos.

Otra clave estará en el estado físico de los jugadores. Boca lleva esa ventaja de buen momento, aunque con dudas individuales; River necesita que sus referentes respondan con personalidad para no dejarse arrastrar por el contexto.

En el último clásico en el Monumental, River venció por 2-1 a Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

Boca vs. River: horarios del partido

El encuentro entre Boca vs. River está pactado para este domingo 9 noviembre desde las 2:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 5:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; y en España a las 8:30 p.m.

Boca vs. River: canales de TV

El partido entre Boca vs. River se disputará en La Bombonera, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play. El choque también será televisado en Argentina por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

