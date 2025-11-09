Luego de conseguir el tricampeonato en la Liga 1, Universitario de Deportes no solo tiene como reto pendiente definir algunas renovaciones y también asegurar las contrataciones pensando en ir por el ‘tetra’ y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2026, sino también sentar su posición con respecto a los derechos televisivos de los clubes desde la próxima temporada. El cuadro crema finaliza este año su contrato con Consorcio Perú y así 1190 Sports tiene el camino libre para llegar a un acuerdo con el tricampeón; sin embargo, Franco Velazco fue contundente sobre esos rumores.

“Nosotros estamos a la expectativa, ya es de conocimiento público que nuestro contrato de TV con el Consorcio se acaba en diciembre, va a ser importante la participación de la ‘U’ para lograr la mejor negociación y ver las mejores alternativas, no solo para la ‘U’ sino para los demás clubes. Se escuchan que hay condiciones que no son las más acordes para poder garantizar la solvencia financiera de los clubes”, declaró de entrada el administrador de Universitario de Deportes.

Con respecto a este asunto, en una reciente entrevista con el programa La Interna, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejó en claro que la ‘U’ deberá acogerse al modelo que le pertenece a la empresa 1190 Sports desde el 2023, al igual que Sport Boys, otro que termina contrato con el CFP. Señaló que es un mandato estatutario, un mandato FIFA y eso se tiene que respetar.

Sin embargo, Velazco fue contundente con respecto a la posición del tricampeón del fútbol peruano y aseguró que todavía no existen conversaciones con 1190 Sports. "Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la FPF; eso es verdad, es normativa internacional, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable si es que la ‘U’ no quiere que sus partidos se transmitan, eso es otra cosa", declaró.

Universitario de Deportes celebró su tricampeonato de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

En ese sentido, cobra fuerza la posibilidad de que Universitario de Deportes no llegue a un acuerdo con 1190 Sports, asumiendo prescindir de los ingresos económicos que esto supone, y sus partidos de Liga 1 2026 tengan como ventana la plataforma YouTube con una módica suscripción para sus hinchas, como ya lo hizo este año para poder ver algunos videos y entrevistas con futbolistas del plantel.

“El hecho que exista una normativa internacional en derechos de televisación no obliga a la ‘U’ que permita transmitir sus partidos, de repente no queremos transmitir nuestros partidos, prescindimos de ese ingreso y se acabó. ¿Tenemos plan B ante ellos? Nuestros hinchas y nuestros sponsors", agregó al respecto Velazco.

En una charla con Tiempo Crema, Álvaro Barco también dio su posición sobre este tema y la principal alerta: el retraso y la falta de pagos. “Esta decisión que se dio en su momento de parte de la FPF, ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esta gestión. Hoy creemos que hemos perdido a la gallina de los huevos de oro (CFP). Vamos a ver qué hacemos con los derechos de televisión, porque ahora hay un conflicto serio entre el operador (1190 Sports) que tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos”, señaló el director deportivo crema.

De hecho, queda claro que este tema tiene para rato. El partido ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental fue el último que transmitió el Consorcio Fútbol Perú y ahora el cuadro crema tiene la potestad de definir su próxima televisora o, como indica su administrador y su director deportivo, tomar otra decisión y, por ejemplo, utilizar una plataforma alternativa para transmitir sus partidos, como ya lo han hecho otros clubes alrededor del mundo. Los hinchas están expectantes.

Franco Velazco fue elegido como administrador de Universitario hasta el 2029. (Foto: Universitario)

