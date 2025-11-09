En las últimas horas, la Asociación de Fútbol de Irlanda aprobó una resolución que pide a la UEFA suspender a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol. La decisión se tomó durante una asamblea general aprobada por clara mayoría: 74 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. Todo esto debido al conflicto bélico de Israel en la franja de Gaza. Una situación que no se ajena al fútbol, donde la liga de Primera División sigue en competencia y un peruano podría verse perjudicado: Adrián Ugarriza, delantero del Kiryat Shmona y flamante convocado a la Selección Peruana.

El peruano, exUniversitario y Sporting Cristal, entre otros equipos de la Liga 1, llegó a mediados de julio a Israel para unirse a un pequeño equipo con un estadio con capacidad para apenas 5300 espectadores. Por tratarse de su primera experiencia internacional, llegó con las mejores expectativas y un objetivo a corto y mediano plazo: ser el goleador del Kiryat Shmona y ganarse un lugar en una futura convocatoria de la Bicolor.

Cuatro meses le bastaron para asentarse en una liga que dominan Maccabi Tel Aviv, Beitar Jerusalem y Maccabi Haifa, los equipos históricos del fútbol israelí. Por la fecha 10, estrenando su llamado a la Selección Peruana, ‘Uga’ fue la figura en la victoria por 3-2 de visita sobre Ironi Tiberias. El peruano marcó a los 8′ y 14′ para adelantar a su equipo en el marcador, y a los 90′ dio la asistencia, con un pase filtrado a la espalda de la defensa, para ampliar la distancia.

Adrián Ugarriza obtuvo un 8,6 sobre 10 de puntaje en los diferentes medios especializados por su gran actuación y fue elegido el MVP (mejor jugador) del partido. De hecho, suma cinco goles y dos asistencias en nueve partidos en la Ligat ha’Al de Israel, donde su equipo se ubica a cuatro puntos de entrar a puestos de liguilla para pelear por el título. Recién van 10 jornadas y en la ciudad de Kiryat Shemona, al norte del país, se ilusionan con alcanzar un boleto a un torneo internacional.

Adrián Ugarriza fue entrevistado por los medios en Israel tras ser elegido la figura del partido. (Captura TV)

Luego de su gran rendimiento en la cancha, ‘Uga’ fue entrevistado por el canal oficial del torneo y dio sus impresiones en caliente. “Trabajé mucho para conseguirlo, así que me alegra mucho, vamos paso a paso. Voy a la selección a trabajar duro para ganarme un puesto y para ayudar al equipo”, declaró con respecto a su próximo destino, que es la ciudad de San Petersburgo.

El delantero ya está camino a Rusia para ponerse a órdenes de Manuel Barreto, que lo conoce bien por su largo recorrido en el fútbol peruano, y podría ser una de las sospresas en ataque ante la ausencia de Luis Ramos, quien no fue convocado y se quedó en Colombia para defender al América de Cali. ‘Uga’ competirá con Alex Valera, Yordy Reyna y Jhonny Vidales por un lugar en el ataque del ‘equipo de todos’.

Eso sí, un punto que puede valorar Barreto para darle minutos en los duelos ante Rusia y Chile es su buen momento en Israel, una liga de segundo orden en Europa pero que no deja de ser competitiva y donde Adrián Ugarriza se viene ganando un lugar. Veremos qué decide el DT de la Bicolor.

Adrián Ugarriza dio el salto al extranjero luego de dos temporadas en Deportivo Garcilaso. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Lista de convocados en Selección Peruana





Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina) Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague).

Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague). Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

