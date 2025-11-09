Cambio de planes. La Selección Peruana no pudo viajar la noche del sábado a Rusia, como tenía pactado, y el vuelo se retrasó para este domingo por temas logísticos, según informaron los encargados de la aerolínea. De hecho, al tratarse de un vuelo largo con destino final a la ciudad de San Petersburgo, este retraso alteró los planes de Manuel Barreto, entrenador interino de la Bicolor, quien perdió así un día de entrenamiento con el grupo de trabajo que debe partir desde Videna.

Con la novedad del ingreso de Piero Quispe, y a la espera de que se sume Jhonny Vidales, la Selección Peruana trabajó el sábado en Videna por última vez y se completará en territorio ruso con la mayoría de legionarios, quienes deben cumplir con los partidos en sus respectivos clubes este fin de semana y luego ponerse a órdenes de la Bicolor, con miras a enfrentar a Rusia y Chile en los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.

En cuanto a la reprogramación del viaje, esto se debió a problemas logísticos relacionados con la indisposición del piloto que iba a llevar a los seleccionados en el trayecto de Lima a París. Debido a eso, la selección decidió quedarse en el hotel Costa del Sol ubicado frente al aeropuerto para poder estar atentos ante cualquier vuelo disponible en las próximas horas. Se estima que vuelvan a viajar este domingo rumbo a la capital francesa.

Ya en suelo europeo, el DT de la Selección Peruana espera la llegada de los ‘extranjeros’ a partir del lunes y tendrá dos entrenamientos para preparar el duelo de este miércoles ante Rusia, que no pierde desde 2023 cuando cayó en un amistoso ante Egipto Sub-23. Cabe recordar que dicha selección está desafiliado de la FIFA por temas extradeportivos y en la fecha doble de octubre venció 2-1 a Irán y 3-0 a Bolivia.

Luego del compromiso ante los rusos, la Bicolor se alistará para preparar la revancha ante Chile, que a diferencia del duelo de octubre en Santiago esta vez contará con Nicolás Córdova en el banquillo. El exentrenador de Universitario de Deportes no pudo dirigir el compromiso de la fecha FIFA pasada porque en aquel entonces estaba a cargo de la selección Sub-20 en el Mundial de la categoría.

Pedro Gallese se encuentra sin club luego de culminar contrato con Orlando City. (Foto: GEC)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Lista de convocados en Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina) Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague).

Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague). Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

Adrián Ugarriza es una de las novedades en la convocatoria de Manuel Barreto para enfrentar a Rusia y Chile. (Foto: Captura / Instagram)

