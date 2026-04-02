En el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina), Boca vs. Talleres se verán las caras por la décima tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

A esta altura del campeonato, cada punto comienza a ser determinante y tanto Talleres como Boca llegan con la necesidad de consolidarse en sus respectivas zonas. El conjunto cordobés busca afianzarse en puestos de clasificación, mientras que el equipo xeneize intenta acercarse a los primeros lugares tras un inicio irregular.

El equipo dirigido por Carlos Tévez ha encontrado en el Kempes un bastión importante. Con una propuesta ofensiva y dinámica, Talleres ha logrado hacerse competitivo, apoyado en la intensidad de su mediocampo y la profundidad por bandas, aspectos que serán claves ante un rival de jerarquía.

Boca llega a este partido después de vencer por 2-0 a Instituto de Córdoba. (Foto: Boca Juniors)

Talleres llega a este encuentro tras una racha positiva de cuatro partidos sin perder, con dos triunfos y dos empates. Su capacidad para sumar tanto de local como de visitante ha sido uno de los puntos altos de la campaña, consolidando un equipo equilibrado y con variantes ofensivas.

Del otro lado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento de reconstrucción. Si bien ha mostrado pasajes de buen fútbol, la irregularidad ha sido una constante que le ha impedido sostener una racha prolongada de resultados positivos.

Boca cuenta con futbolistas determinantes en ataque y experiencia en este tipo de escenarios. Nombres como Miguel Merentiel y Leandro Paredes aparecen como piezas clave para desequilibrar, en un equipo que necesita mayor contundencia en los metros finales.

Desde lo táctico, se espera un partido intenso: Talleres intentará imponer su ritmo y presión alta, mientras que Boca buscará aprovechar los espacios y golpear con transiciones rápidas. La batalla en el mediocampo será determinante para inclinar el desarrollo del juego.

¿En qué canal ver Boca vs. Talleres?

La transmisión de este partido entre Boca vs. Talleres será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Talleres?

Este partido entre Boca vs. Talleres, programado por la décima tercera fecha del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes, se jugará este jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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