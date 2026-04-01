Mientras la Selección Peruana estaba disputando sus amistosos en Europa, Alianza Lima continuaba trabajando pensando en el clásico frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, a disputarse este sábado 4 de abril. Los íntimos necesitan de un triunfo para sostener su liderato en el Torneo Apertura –están primeros con 20 puntos, los mismos que Los Chankas, pero con una mejor diferencia de goles–, y que a su vez podría ser condenatorio para el compadre: con Javier Rabanal bajo la lupa, una caía en casa podría ser crucial para su futuro en la institución.

En medio de eso, Alianza Lima viene ultimando detalles sobre la formación que parará este fin de semana en el recinto merengue, considerando que es un duelo clave en donde tienen que poner lo mejor que tienen a disposición. Así pues, según la información del programa Modo Fútbol, Pablo Guede contará con dos piezas que hasta hace unas semanas no estaban al 100% físicamente, pero que hoy ya están del todo recuperados.

El primero de ellos es Renzo Garcés, quien arrastraba una pubalgia que incluso lo marginó de la convocatoria de la Selección Peruana, motivo por el cual tuvo que ser desafectado de último momento. El zaguero cumplió a cabalidad con sus terapias de recuperación y hoy por hoy apunta a salir en lista contra la ‘U’. De no mediar inconvenientes, se perfila como titular en la zaga íntima.

Renzo Garcés se recuperó de una pubalgia. (Foto: Alianza Lima)

El otro jugador recuperado es Fernando Gaibor, quien salió lesionado del encuentro contra Deportivo Garcilaso y no sumó minutos contra Juan Pablo II College. El volante ecuatoriano arrastraba un desgarro que parecía de gravedad, pero que en estos días fue cicatrizando más rápido de lo esperado, por lo que también apunta a ser parte de los convocados para el cruce con Universitario.

Si finalmente Pablo Guede decide utilizarlos, Alianza Lima contará con parte de su columna vertebral intacta. Garcés no solo es el mejor defensor que tiene el entrenador argentino, sino también uno de los goleadores en el campeonato: hasta la fecha, lleva cuatro goles en siete partidos, por lo que su presencia supondría una preocupación en cada balón detenido en el área de la ‘U’.

Por otro lado, como Esteban Pavez está completamente descartado para el clásico, debido a un desgarro en el músculo recto femoral derecho, la presencia de Gaibor se hace necesaria para que los íntimos puedan sostener el control en el centro del campo y ampliar la cancha con los precisos cambios de orientación del ecuatoriano. Veremos qué decisión toma Guede de aquí hasta el sábado.

Fernando Gaibor entrará en la convocatoria para el clásico frente a Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 2-0 sobre Juan Pablo II College, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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