Boca vs. Tigres: fecha, horarios y canales de TV por la última fecha de la Liga Profesional Argentina

Boca vs. Tigres chocan en la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, que es la última de esta fase, a disputarse este domingo 16 de noviembre en La Bombonera. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Boca Juniors afronta este encuentro con la necesidad de asegurar los tres puntos en La Bombonera para afianzar su posición en la tabla anual y obtener un cupo a la próxima Copa Libertadores. El equipo, dirigido interinamente por Claudio Úbeda, busca cerrar el año con una racha positiva, demostrando la jerarquía de su plantel.

El “Xeneize” ha mostrado una mejora sustancial en la contundencia ofensiva, especialmente en los partidos recientes en su estadio. La vuelta de Leandro Paredes al mediocampo tras la Fecha FIFA le da a Boca el control y la pausa necesarios para desarmar la defensa de Tigre. La eficacia en el área rival será fundamental.

Presión y Dominio de La Bombonera: Boca intentará imponer un ritmo alto desde el pitazo inicial, aprovechando el apoyo de su afición y el peso de su localía. Úbeda buscará que el equipo ejerza una presión alta y organizada para ahogar la salida de Tigre y obligarlos a jugar lejos de su área. El desafío es no caer en la ansiedad.

Por su parte, Tigre llega a La Bombonera necesitado de puntos para escalar posiciones en la tabla y evitar complicaciones futuras con el descenso. El “Matador”, conocido por su irregularidad en el torneo, ve este partido como una oportunidad para demostrar carácter y dar un golpe de autoridad ante un grande.

El equipo, dirigido por Diego Martínez (mencionado en algunas fuentes como DT estable), se caracteriza por su disciplina táctica y la habilidad para jugar de igual a igual, sin importar el rival. Tigre buscará plantear un partido incómodo, cerrando espacios en el mediocampo y aprovechando la velocidad de sus extremos.

El historial reciente favorece a Boca, pero los últimos enfrentamientos en La Bombonera han sido muy disputados. El Tigre, que logró la épica de la Copa de la Liga 2022, siempre tiene una motivación especial contra el “Xeneize”. El equipo de Victoria necesita una actuación defensiva perfecta para llevarse un empate.

¿A qué hora juegan Boca vs Tigres?

El encuentro entre Boca vs. Tigres está pactado para este domingo 16 noviembre desde las 6:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:15 p.m.; en México a la 5:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del lunes 17.

¿En qué canal ver Boca vs Tigres?

El partido entre Boca vs. Tigres se disputará en La Bombonera, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play. El choque también será televisado en Argentina por TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

