La carrera de Nolberto Solano como entrenador tomó hace unos meses uno de los rumbos más inesperados y exóticos del fútbol mundial. El ‘Maestrito’, un ídolo en Perú e Inglaterra, se encuentra al mando de la Selección de Pakistán, un país sin tradición futbolística pero con grandes ambiciones. En una reciente entrevista, el DT no solo habló de su plan para reclutar jugadores, sino que reveló la increíble historia de cómo fue contactado para el puesto, un vínculo que nació en sus días en Newcastle gracias a un amigo taxista.

El ex-volante peruano explicó que su llegada a una federación tan lejana no fue producto de un agente, sino de las relaciones humanas que cultivó en Inglaterra. “Eso es lo que digo; se trata de ser amable y sociable”, dijo Solano. “Y tengo un amigo que es taxista aquí”.

Ese amigo taxista, que parece sacado de una película, fue el nexo clave. “Nació en Newcastle, pero su familia es de Pakistán”, detalló Solano. “Antes, él me recogía. Hemos mantenido el contacto y sabía que estaba buscando trabajo después de haber entrenado en Perú con el Santos de Nasca, en la segunda división. Un amigo mío habló con alguien de la federación de fútbol de Pakistán y mencionó mi nombre hace unos meses. Ahí empezó todo”, contó.

Nolberto Solano. (Foto: FPF)

Su llegada fue progresiva. Inicialmente, Solano fue contratado para dirigir a la selección sub-23, con la posibilidad de ascender al equipo principal, un objetivo que ya ha logrado. Con un contrato de un año, el peruano ahora viaja constantemente entre Lahore, Islamabad y su país, tratando de sentar las bases de un proyecto serio.

El ‘Maestrito’ se mostró contento con el desafío, aunque reconoció las enormes dificultades. “Es un gran honor”, ​​dijo. “El presidente de la federación está muy contento de tenerme y es muy ambicioso, y poco a poco estamos intentando mejorar, ser más competitivos. Hay mucho trabajo por hacer; necesitamos estar más organizados, pero futbolísticamente hablando, no ha estado mal. No es un país futbolero, pero la gente es muy amable y humilde”, añadió.

El principal problema de Pakistán es la falta de una liga nacional organizada. Ante esto, la estrategia de Solano es clara: usar sus contactos en el fútbol inglés para encontrar jugadores elegibles con doble nacionalidad. “Empezaré a buscar, ¿sabes?“, afirmó. “Parte de mi plan es contactar con gente e intentar convencerlos. Hay jóvenes promesas en clubes de la League One y la League Two que podrían unirse a nosotros y ayudarnos a mejorar”, es su misión ahora.

Nolberto Solano. (Foto: FPF)

El plan de reclutamiento ya está en marcha. Solano reveló que habló con Sonny Perkins, delantero del Leyton Orient, quien es elegible por su abuela materna. “No estaba seguro de venir porque tenía algunos asuntos pendientes con el Leyton Orient y quería establecerse y jugar allí con regularidad”, dijo Solano “Le dije que me pondría en contacto con él más adelante para ver cómo le va”.

Más allá del desafío logístico, Solano también enfrenta un desafío filosófico. Fiel a su estilo de extremo clásico, el ‘Maestrito’ criticó la uniformidad del fútbol moderno, apuntando al sistema de Pep Guardiola que, según él, todos han copiado pero que vuelve al fútbol muy frío.

Para Solano, esta tendencia ha vuelto el juego predecible. “A veces se vuelve un poco aburrido porque todos juegan de forma similar —la Premier League, la Championship, la League One— con los defensas en campo contrario y con muchísimo espacio a sus espaldas. Es una locura”.

El técnico peruano, formado en la banda, lamenta la desaparición de los jugadores de su tipo, aquellos extremos que llegaban a la línea de fondo para centrar. “Ningún club juega ya con extremos”, se quejó. “Son tres delanteros: izquierdo, derecho y centro. Y encima, ponen zurdos por la derecha… ¡A Alan (Shearer) no le gustaría nada! ¡No estaría nada contento!“.

Solano concluyó su análisis táctico explicando cómo este sistema de extremos invertidos ha cambiado el juego para los ‘9’. “Todos esos jugadores, como Mo Salah o Lionel Messi, pueden internarse y marcar, así que es difícil para los delanteros centro, y por eso han empezado a desaparecer. Erling Haaland es uno de los que quedan, pero no son muchos”, conluyó.

Eerling Haaland es el delantero del Manchester United. (Crédito: Alamy Stock Photo).

TE PUEDE INTERESAR