Después de épocas difíciles en las que no lograba meterse al equipo principal del Riga FC, Joao Grimaldo a punta de constancia, e insistencia, convenció a su entrenador y desde el primer momento en el que logró sumar minutos logró convencer con su buen rendimiento por lo que se volvió una pieza indiscutible del equipo. Sus números han sido un respaldo para su gran momento, al punto de que volvió a meterse a una convocatoria de la Selección Peruana, es así que más allá de la distinción grupal por ser campeón del torneo, también fue reconocido individualmente por su determinación en el campo.

El gran momento que atraviesa el delantero a nivel de clubes es más que notorio y ahora ha sido ratificado por la propia liga. De hecho, Joao Grimaldo acaba de ser incluido oficialmente en el ‘Equipo de la temporada’ de la Virsliga, la primera división de Letonia. Este reconocimiento individual lo consagra como uno de los mejores jugadores del campeonato, un premio a su esfuerzo tras un inicio complicado.

Tal como se mencionó, este logro es fruto de la perseverancia. Los primeros meses de adaptación en Letonia fueron extremadamente complicados para el peruano. Tras su salida de Sporting Cristal, no lograba sumar minutos con el Riga FC y su adaptación a un fútbol más físico fue difícil. Sin embargo, con el pasar de las fechas, tomó la confianza necesaria y se convirtió en una pieza fundamental.

Joao Grimaldo se ganó un sitio en el XI del último ciclo de la Virslīga por su notable aportación con el campeón Riga FC. (Foto: Virsliga)

Su temporada 2025 fue más que positiva y solo basta con revisar sus números para justificar su inclusión en el once ideal. En esta última campaña, el atacante peruano logró estar presente en 27 partidos de la liga doméstica. Su aporte no fue solo testimonial: logró anotar 5 goles y, más importante aún, brindó 9 asistencias que fueron claves para la obtención del título.

Este gran rendimiento individual se tradujo en el éxito colectivo. Sus goles y asistencias llevaron al Riga FC a coronarse campeón de Letonia. Aunque el país no cuenta con un cupo directo a la fase de grupos de la Champions League, este título le da al equipo -y a Grimaldo, si se queda- la chance de jugar, por lo menos, la fase previa del certamen europeo, una vitrina de gran magnitud.

Su espectacular nivel no pasó desapercibido en la Videna. Grimaldo fue convocado por Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre, pero la mala suerte jugó en su contra. El jugador no pudo estar con la ‘Bicolor’ para los duelos contra Rusia y Chile, como se esperaba, por no encontrarse en las condiciones médicas adecuadas.

Joao Grimaldo desafectado de la Selección para los amistosos FIFA | FOTO: FPF

¿Joao Grimaldo seguirá en el Riga FC en el 2026?

Si bien, el extremo nacional ha tenido una temporada más que destacable en la Liga de Letonia, su futuro sigue siendo una gran incógnita para lo que será la conformación del equipo del próximo año. Grimaldo se encuentra en el Riga FC solo en condición de préstamos, pues su pase le pertenece al Partizán de Belgrado.

Es así pues que, el peruano deberá decidir si apelar a su club original para solicitar su permanencia en Letonia o en todo caso esperar que, la dirigencia del equipo serbio se de cuenta que podría ser una pieza fundamental para retornarlo a su equipo. Sin embargo, la prioridad será seguir siendo constante en la suma de minutos y su posibilidad de jugar una Champions League.

