Pensando en lo que va a ser la planificación para el próximo año, las reuniones de negociación entre jugadores y directivos ya se viene realizando, pero en algunos casos aún tardan en definirse. Eso es lo que pasa con Hernán Barcos, el delantero de Alianza Lima -muy a diferencia de lo que muchos pueden pensar- no ha firmado aún su renovación en Matute. Y, en medio de tantos rumores sobre lo que podría ser su no continuidad, el ‘Pirata’ salió al frente para aclarar cuál es realmente su situación con el club de La Victoria.

Siendo reconocido siempre por las diferentes labores sociales que ha hecho en nuestro país, Hernán Barcos fue una vez más protagonista de una episodio de esta magnitud, con el proyecto de ‘Impactando Vidas’, donde muchos niños encuentran un crecimiento feliz a través del fútbol y del tenis de mesa.

Si bien, la prioridad de este evento era conocer más sobre la tarea que cumple dicha organización, la prensa que se hizo presente no dudó en acorralar al delantero para hacerle preguntas sobre su futuro, específicamente si renovará o no con Alianza Lima. Debido a que la temporada ya está por culminar y aún no se ha realizado algún anuncio oficial.

Hernán Barcos tiene 14 goles con Alianza Lima esta temporada. (Foto: Adrián Zorrilla / @photo.gec)

El atacante blanquiazul indicó que se mantiene sereno y confiado en que todo se resolverá en su debido momento. “Estoy tranquilo y esperando que se den las cosas”, afirmó muy a pesar de que en las últimas horas, diversos medios estuvieron asegurando que el cuadro ‘íntimo’ ya no desearía continuar con los servicios del argentino.

A su vez, complementado a la tranquilidad que quiso transmitir, también reveló cómo se dan los avances entre ambas partes. “Hay que esperar que termine el campeonato, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en volver a hablar cuando finalice el torneo”, señaló Barcos a la prensa.

Finalmente, Barcos restó dramatismo a la incertidumbre y recordó que esta situación es habitual para él. “Todos los años pasa lo mismo. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo”, puntualizó. Cabe resaltar que aún resta una fecha para que termine el torneo y Alianza Lima jugará los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

Alianza Lima marcha en la tercera posición de la tabla acumulada. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

