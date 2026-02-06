Boca y Vélez jugarán este fin de semana uno de los partidos más atractivos de la fecha en la Liga Profesional Argentina 2026. ‘El Fortín’ será local en su feudo del estadio José Amalfitani, donde además defenderá su invicto, tras tres jornadas disputadas en el Torneo Apertura.
Por su parte, los ‘Xeneizes’ apenas un punto por debajo de los líderes momentáneos de la competición, buscarán una sólida victoria que los mantenga en la parte alta de la tabla.
Los dirigidos por Claudio Úbeda debutaron con triunfo ante Deportivo Riestra, luego cayeron frente a Estudiantes de La Plata, y el último fin de semana se impuso en el estadio La Bombonera sobre Newell’s Old Boys de Rosario, por 2-0 con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.
En tanto, Vélez inició la competencia con victorias sobre dos clubes de Córdoba: Instituto y Talleres. Además, en la última jornada logró un empate de visita ante Independiente en Avellaneda por 1-1. El gol de ‘El Fortín’ fue anotado por Jano Gordon.
Boca Juniors sufrirá las bajas por lesión de Ander Herrera y Exequiel Zeballos, sin embargo, el delantero Miguel Merentiel recibió el alta médica y entrará a la convocatoria del partido.
Úbeda alinearía al siguiente 11: Agustín Marchesín;Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.
¿En qué canal ver Boca vs. Vélez?
La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.
¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Vélez?
Este partido, programado en el estadio José Amalfitani, se jugará el choque estuvo pactado para este domingo 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Oficialmente fuera! Alianza Lima confirmó las salidas definitivas de Sergio Peña y Miguel Trauco
- Otra baja más en Universitario: José ‘Tunche’ Rivera sale de lista para el partido frente a Cusco FC
- ¡Se va del Perú! Gabriel Costa reveló la razón de su sorpresiva despedida del país
- Claudio Pizarro se deshizo en elogios hacia Felipe Chávez: “Juega con mucha inteligencia”
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones