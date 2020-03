¿Hasta cuándo, AFA? Se suman los pedidos a la Asociación del Fútbol Argentino y al gobierno de parar las actividades deportivas en el país ante la pandemia del coronavirus. El país albiceleste es el único en Sudamérica donde el fútbol no se ha detenido y ya no solo los futbolistas o clubes alzaron su voz de protesta, luego de que River Plate tomará la bandera y anunciara que todos los equipos, desde las categorías inferiores hasta el profesional, no iban a presentarse a los compromisos pactados durante el fin de semana.

La decisión de los ‘Millonarios’ ha dividido las opiniones de los diferentes actores relacionados al fútbol argentino. En este caso, el periodista Martín Liberman se pronunció en redes sociales y aseguró que la determinación de los jugadores de la ‘Banda’ –no se presentaron al juego contra Atlético Tucumán- ha sido valiente.

Al mismo tiempo, el comentarista de Fox Sports también cuestionó la inacción de las autoridades del balompié local por no suspender las actividades, tal como ha ocurrido en otros países en esta parte del mundo.

“A esta hora el único país de Sudamérica donde se juega al fútbol a puertas cerradas es Argentina. En los otros nueve países el fútbol está suspendido. Una vez más, respaldo la decisión de los jugadores de River Plate de no jugar por temor al contagio. ¿Quién puede obligarlos?”, indicó Liberman mediante redes sociales.

“Entiendo que la sanción sería justa habida cuenta que los otros equipos se presentaron. Pero banco a los jugadores con huevos mientras los demás sentían lo mismo pero se dejaron apretar y no tuvieron coraje. ¿Qué opinan?”, preguntó el conocido periodista.

La Copa de la Superliga Argentina continúa

El certamen doméstico seguirá este lunes con dos compromisos. Lanús recibirá en casa al Argentinos Juniors, mientras que Rosario Central se medirá a Colón de Santa Fe para cerrar la jornada inicial.

