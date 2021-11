Diego Armando Maradona fue importante en los últimos años de carrera de Juan Sebastián Verón, sobre todo en su paso por la Selección Argentina. Después del Mundial Japón y Corea 2002, la ‘Brujita’ fue duramente criticado y casi borrado de la ‘Albiceleste’. No obstante, el ‘Pelusa’ decidió volver a llamarlo para la siguiente Copa del Mundo.

Entre ambos había muy buena relación desde que coincidieron en Boca Juniors durante la temporada 1995. Sin embargo, tras la justa mundialista en Sudáfrica 2006, el exjugador del Manchester United criticó abiertamente a quien fue su estratega. A partir de ese momento, empezaron una serie de dardos desde ambas trincheras.

Hasta la muerte del ‘10′, el vínculo nunca pudo reestablecerse. Hoy, a casi un año del deceso de Diego Maradona, el exfutbolista reveló que en algún momento pensó que todo podría llegar a buen puerto.

“Me hubiera gustado, me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, pero fue difícil. En el medio hubo una recomendación de ‘mirá que ya no es él’. Y no se pudo”, contó a ESPN.

“Se habló mucho. Es difícil hablar, es complejo no tener del otro lado una respuesta, pero yo sé bien la relación que tuve, sé bien lo que hice en ese momento de selección dentro de la selección, que aparte de jugar, sin tener el título, estaba encomendado para otras cuestiones que pasaban muy por alrededor. Y tuve una charla con él después del primer partido. Sé bien lo que me dijo y lo que le dije”, añadió.

Finalmente, el otrora volante de Estudiantes de la Plata, finalizó: “Yo lo conozco a Diego, en esa escalada siempre va por más. Él busca la respuesta del otro lado. Cuando está la cámara prendida es una cosa, cuando está apagada es otra. Yo compartí Boca y ese período de selección y sé que hubiera sido de otra manera el haber tenido por ahí una charla y que haya recordado también todo lo que hablamos y pudimos tener en ese tiempo de selección”.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.