La selección argentina jugará su último amistoso del año y lo hará frente a Angola, en el marco de la quinta fecha FIFA de la temporada. El encuentro se disputará este viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de Novembro, ubicado en la ciudad de Luanda, capital del país africano. El compromiso comenzará a las 11:00 a.m. (hora peruana), mientras que dos horas más tarde en horario argentino. Revisa todos los detalles del horario, canales y plataformas que transmitirán este partido en los distintos países de Latinoamérica. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Argentina afronta este compromiso con la intención de cerrar el 2025 de la mejor manera, luego de una serie de resultados positivos en sus recientes amistosos. El equipo de Lionel Scaloni viene de vencer 6-0 a Puerto Rico y 1-0 a Venezuela, mostrando solidez colectiva y una ofensiva liderada por Lionel Messi. Más allá del carácter amistoso del duelo, el técnico aprovechará el encuentro para probar variantes tácticas y observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar de cara al Mundial 2026.

Para el seleccionado africano, el duelo representa un evento histórico: será la primera vez que reciba al campeón del mundo en su territorio, justo en el marco de los 50 años de independencia del país, celebrados el 11 de noviembre. Según medios locales, el Gobierno angoleño habría abonado cerca de 12 millones de dólares como cachet para concretar la visita de la Albiceleste, en una jornada que será de fiesta nacional y con el Estadio 11 de Novembro completamente lleno.

El combinado argentino realizó su último entrenamiento en el estadio Martínez Valero de Elche, España, ante más de 20 mil aficionados. Luego del viaje hacia Luanda, Scaloni confirmó la presencia de varias de sus figuras, como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lionel Messi, además de probar nombres nuevos como Nicolás Paz, Thiago Almada y Kevin Mac Allister. En el arco, ante la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez, el titular será Gerónimo Rulli.

Por su parte, Angola llega motivada luego de sus recientes actuaciones en las Eliminatorias Africanas, donde empató ante Camerún y Suazilandia, y venció 3-1 a Mauricio. Su técnico, Patrice Beaumelle, buscará medir el nivel de su equipo frente a una potencia mundial y aprovechar el entusiasmo del público local. Entre sus jugadores más destacados figuran Zito Luvumbo (Cagliari), Clinton Mata (Lyon) y David Carmo (Real Oviedo).

En cuanto a los antecedentes, argentinos y angoleños solo se enfrentaron una vez en la historia. Fue en 2006, en la previa del Mundial de Alemania, con triunfo de la Albiceleste por 2-0 gracias a los goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. En aquel partido, tanto Lionel Messi como Lionel Scaloni ingresaron desde el banco de suplentes, un dato curioso que se repite ahora con ambos como líderes de esta nueva etapa.

¿Dónde ver Argentina vs. Angola?

El amistoso entre Argentina y Angola, programado para este viernes 14 de noviembre, será transmitido EN VIVO por TyC Sports y Telefé para toda la Argentina. Además, se podrá seguir en línea mediante DGO, TyC Sports Play y Mitelefe.com, que ofrecen acceso por streaming desde cualquier dispositivo, mientras que en otros países sudamericanos la transmisión estará disponible a través de las señales internacionales de TyC Sports.

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Angola?

En Argentina lo transmite: TyC Sports y Telefe

En Perú lo transmite: TyC Sports Internacional

En Chile lo transmite: TyC Sports Internacional

En Colombia lo transmite: TyC Sports Internacional

En México lo transmite: TyC Sports Internacional

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports y Fubo Sports

En España lo transmite: TyC Sports Internacional

En Brasil lo transmite: TyC Sports Internacional

En Venezuela lo transmite: TyC Sports Internacional

En Ecuador lo transmite: TyC Sports Internacional

En Uruguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Paraguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Bolivia lo transmite: TyC Sports Internacional

¿Dónde ver Argentina vs. Angola en Perú?

El partido Argentina vs. Angola se podrá ver por la señal de TyC Sports Internacional, disponible en los servicios de streaming, sin embargo, también podrás seguir la cobertura minuto a minuto a través del portal de Depor.com.

¿Dónde ver Argentina vs. Angola en Argentina?

En territorio argentino, la transmisión oficial del amistoso estará a cargo de TyC Sports y Telefé, tanto por televisión como en línea a través de TyC Sports Play y Mitelefe.com. El partido comenzará a las 1:00 p.m. (hora argentina) desde el Estadio 11 de Novembro en Luanda.

¿Dónde ver Argentina vs. Angola en España?

Los fanáticos que se encuentren en España podrán seguir el encuentro por TyC Sports Internacional, con emisión en vivo desde las 5:00 a.m. (hora local de España), mientras que la señal internacional de TyC Sports también ofrecerá la cobertura para el resto de Europa.

¿Dónde ver Argentina vs. Angola en México y Estados Unidos?

En México, el amistoso se verá por TyC Sports Internacional, mientras que en Estados Unidos estará disponible por TyC Sports Internacional y Fubo Sports, además de la opción de streaming. El partido comenzará a las 11:00 a.m. (Miami) y 08:00 a.m. (Los Ángeles).

TE PUEDE INTERESAR