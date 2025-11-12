Perú empató 1-1 ante Rusia en un choque amistoso internacional, válido por la fecha FIFA. El primer gol de la noche llegó producto de un error en salida de Pedro Gallese, quien no vio a Aleksandr Golovin y este aprovechó el balón suelto para rematar. Si bien se produjo este ‘blooper’, el guardameta nacional cumplió una buena actuación, despejando jugadas claras de gol. Tras el partido, brindó sus reflexiones sobre lo sucedido en el Gazprom Arena y, desde la Federación Peruana de Fútbol, publicaron un video del mensaje que transmitió el ex Orlando City a su plantilla.

“Muy positivo. Tuvimos un largo viaje, tuvimos muy poco tiempo de descanso, pero la actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando”, comentó Gallese. Además, agradeció el apoyo del hincha porque, a pesar de la lejanía, hubo cánticos en las tribunas.

Gallese destacó también la actitud de los jugadores que comenzaron a integrarse a la plantilla en este partido. El ‘Pulpo’ es uno de los más experimentados, teniendo en cuenta el impulso para el recambio generacional que tiene la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“La mentalidad es muy importante en este grupo. Es un grupo de muchas caras nuevas, compañeros nuevos, pero están sintiendo muy bien la camiseta”, aseguró el guardameta quien tendrá que buscar un equipo para la próxima temporada, tras su salida de Orlando City de la MLS.

A pesar del error cometido, la actuación de Pedro no pasó desapercibida en el arco. El guardameta mostró solidez y reacción en jugadas de peligro que pudieron afectar el marcador: “Nos atrevimos un poquito más. Hicimos lo que estaba en la pizarra y sabíamos que Rusia iba a ser duro”.

Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

¿Qué dijo Gallese en la previa?

Desde la Federación Peruana de Fútbol, compartieron un video donde se puede ver a Pedro Gallese lanzando un mensaje motivacional a sus compañeros en el vestuario. El ‘1′ de la Bicolor tomó la palabra ante la atenta mirada de nombres como Erick Noriega o Marcos López.

“Era un cuartito, mi mamá y dos hermanos. Yo veía a mi mamá llorando, porque no tenía para darnos un cuartito. Pero yo levanté la cabeza y dije, mi mamá, mamá de esta vamos a salir. Es una anécdota muy fuerte que siempre me la repito cuando tengo un proyecto importante”, inició el futbolista de 35 años.

Además, agregó: “Cuando he tocado y digo, si he salido de eso, puedo salir de cualquier cosa. Yo creo que acá todos hemos pasado cosas duras. Hoy es un reto, un reto importante, un reto bonito. Es amistoso, sí, pero estamos a cuatro jueves. Y eso es muy importante. Hoy día vamos a darnos una gran imagen y vamos a hacerlo todo en la calle. Así que muchachos, vamos”.

