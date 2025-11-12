La penúltima jornada del Torneo Clausura terminó envuelta en polémica tras la suspensión del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, en el estadio Las Américas. Cuando el marcador favorecía 1-0 a los locales, el árbitro Diego Haro decidió detener el encuentro por incidentes en las tribunas. Desde ese momento, las versiones sobre lo ocurrido han sido opuestas: mientras el cuadro ayacuchano asegura que el visitante se negó a continuar el juego, Comerciantes Unidos rompió el silencio con un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente dicha acusación y exigió respeto a la verdad de los hechos.

En su pronunciamiento, el club de Cutervo aseguró que el partido fue suspendido de manera definitiva por decisión del árbitro principal y que en ningún momento se dispuso su reanudación. “Los informes arbitral y del delegado confirman que se dio por concluido el encuentro”, se lee en el comunicado. Comerciantes subrayó además que, tras la suspensión, se realizaron los controles antidopaje y se desmontó el sistema VAR, lo que hacía imposible continuar el partido bajo condiciones reglamentarias.

La institución también rechazó las versiones que apuntan a una supuesta falta de voluntad para seguir jugando. Según el documento, el personal antidopaje trasladó a los jugadores seleccionados para los exámenes correspondientes, confirmando así que el cotejo había terminado formalmente. “Rechazamos categóricamente tales afirmaciones”, expresó el club, dejando claro que la decisión no dependía de ellos, sino del cuerpo arbitral.

Otro punto relevante del comunicado fue la falta de resguardo policial que denunció Comerciantes Unidos. El club afirmó que no tuvo protección a su llegada al estadio y que, tras la suspensión, el poco personal presente se retiró, dejando a los jugadores expuestos ante un grupo de hinchas locales que permanecía en los alrededores. “El oficial de seguridad no se hizo presente al término del partido, incumpliendo su deber de garantizar la integridad física del equipo visitante”, agregó.

Asimismo, el equipo cutervino lamentó que se haya difundido la versión de que el público abandonó por completo el estadio, señalando que “gran parte del público permaneció en las inmediaciones sin que se restablecieran las condiciones adecuadas de seguridad”. Para el club, estos hechos vulneran el principio de competencia justa y podrían sentar un “precedente gravísimo” si se decide mantener el resultado parcial.

Comunicado de Comerciantes Unidos tras el partido suspendido contra Ayacucho FC | FOTO: Comerciantes Unidos

Desde la otra vereda, el presidente de Ayacucho FC, Rolando Bellido, manifestó en diversos medios que Comerciantes se negó a reanudar el compromiso y pidió que los tres puntos sean adjudicados a su equipo. “Cumplimos con desalojar el estadio en tiempo récord, pero ellos no quisieron jugar”, sostuvo. Incluso, criticó a la terna arbitral y aseguró que ya no confían en las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El conflicto ahora pasa a manos del Comité de Competición de la FPF, que deberá analizar los informes oficiales antes de emitir una resolución. Si se determina que la hinchada local fue responsable de los actos de violencia, Ayacucho FC podría perder el encuentro por 0-2. En cambio, si se prueba que Comerciantes desobedeció la reanudación, el marcador podría invertirse 3-0 a favor de los ayacuchanos.

El caso se ha vuelto clave no solo por el impacto disciplinario, sino también por lo que representa en la tabla del descenso. Ayacucho FC pelea por mantenerse en la Liga 1, mientras que Comerciantes Unidos busca asegurar su permanencia sin depender de otros resultados. La decisión final de la FPF podría definir el destino de ambos clubes a una sola fecha del cierre del campeonato.

