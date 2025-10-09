¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela, a disputarse este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami? En la siguiente nota te brindaremos la información que necesitas para disfrutar de este encuentro, pactado para las 9:00 p.m. en horario argentino y a las 8:00 p.m. para el suelo venezolano. La guía de canales que estabas buscando la tendrás acá, con los detalles según el país y las diversas opciones para conectarte. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Para Argentina, este duelo llega en un momento de reconstrucción de su plantel hacia el Mundial. Lionel Scaloni ha decidido integrar en la convocatoria algunas caras nuevas, junto a nombres fijos, con el objetivo de probar variantes tácticas y comprobar la profundidad del grupo.

La lista de convocados para estos amistosos incluyó ciertas sorpresas: se destacan los regresos de Enzo Fernández y Marcos Senesi, además de las primeras citaciones para Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno. Por otro lado, Thiago Almada fue finalmente desafectado por una lesión muscular, lo que obligó a ajustes de último minuto.

Argentina mantiene el interés de observar minutos para jugadores con poca continuidad y fortalecer su esquema antes de la cita mundialista. Algunos medios señalan que Scaloni balanceará entre asegurar resultado y otorgar experiencia a los emergentes.

Venezuela, por su parte, también ha definido su convocatoria para el enfrentamiento con Argentina, así como otro amistoso contra Belice. La Federación Venezolana de Fútbol anunció un listado de 32 jugadores para esos compromisos, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo.

No obstante, hubo una baja destacada: Daniel Pereira causará baja de la ‘Vinotinto’ para estos encuentros por compromisos con su club, según anunció la FVF. En su lugar, Juan Rojas, del Orlando City, fue convocado para integrar la plantilla.

Tácticamente, Argentina buscará tomar el control del partido desde el dominio del balón, con presión alta y amplitud por las bandas. Sin embargo, la ‘Vinotinto’ intentará mantener un bloque compacto, resistir con orden y lanzar contragolpes rápidos, aprovechando las transiciones y las virtudes de sus atacantes.

Este partido tiene condimentos emocionales. Argentina se medirá nuevamente con un rival sudamericano al que domina históricamente, pero tendrá la presión extra de consolidar su modelo antes del gran desafío mundialista. Para Venezuela, es una oportunidad para mostrarse y reivindicarse frente a un adversario exigente.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela?

El choque entre Argentina vs. Venezuela se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con transmisión de TyC Sports y Telefe para todo el territorio argentino, y por Televen y SimpleTV para suelo venezolano. El choque comenzará a las 9:00 p.m. en Argentina y a las 8:00 p.m. en Venezuela.

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Venezuela?

En Argentina lo transmite: TyC Sports y Telefe

TyC Sports y Telefe En Venezuela lo transmite: Televen y SimpleTV

Televen y SimpleTV En México lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Brasil lo transmite: Amazon Prime

Amazon Prime En Estados Unidos lo transmite: beIN Sports, Fanatiz y fuboTV

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Argentina?

El partido de Argentina vs. Venezuela en vivo en Argentina, por amistoso FIFA, será transmitido por TyC Sports y Telefe, además de la alternativa de streaming en la plataforma de TyC Sports Play.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Venezuela?

El compromiso Argentina vs. Venezuela en vivo en Venezuela será transmitido por Televen y la opción de streaming en la plataforma de SimpleTV.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en México?

El partido de Argentina vs. Venezuela en vivo en México, será transmitido por el servicio de paga de ESPN, disponible también en la plataforma de Disney Plus.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Brasil?

El partido de Argentina vs. Venezuela en vivo, a jugarse en el Hard Rock Stadium, se podrá ver en Brasil por Amazon Prime.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Estados Unidos?

El partido de Argentina vs. Venezuela en vivo desde Estados Unidos, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a beIN Sports, Fanatiz y fuboTV.

TE PUEDE INTERESAR