Boca Juniors recibe a Central Córdoba este domingo 21 de septiembre en La Bombonera por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido está programado para las 7:15 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN. El Xeneize, que atraviesa una leve mejora en su rendimiento, intentará seguir sumando para pelear arriba en la Zona A, mientras que el Ferroviario busca reencontrarse con la victoria tras una caída en la jornada pasada.

Boca Juniors, equipo de Miguel Ángel Russo, llega con una racha positiva de cinco partidos sin perder, donde acumula tres triunfos y dos empates. En la última jornada igualó 1-1 ante Rosario Central en Arroyito, con Leandro Paredes como una de las figuras más destacadas. El volante campeón del mundo se ha consolidado como el eje del mediocampo y es clave en la levantada del cuadro azul y oro.

Central Córdoba, dirigido por Omar De Felippe, llega con un registro parejo en el Clausura: tres triunfos, cuatro empates y una derrota. Aunque se ubica cerca de Boca en la tabla de la Zona A, la derrota 2-0 ante Deportivo Riestra lo obligó a reaccionar. El Ferroviario confía en la experiencia de jugadores como Gastón Verón y Leonardo Heredia para intentar dar el golpe en Buenos Aires.

El historial reciente favorece a los de La Ribera, que en el Clausura pasado vencieron por 3-0 al conjunto santiagueño como visitantes. En aquella ocasión, Milton Giménez, Merentiel y un autogol de Florentín sellaron la goleada. Ahora, con un presente mucho más parejo, el duelo promete emociones fuertes en una Bombonera que jugará su papel habitual.

Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la ambición de sumar puntos importantes en la Zona A. Boca quiere ratificar su crecimiento futbolístico y Central Córdoba busca recuperar terreno en la tabla, lo que convierte a este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la jornada 9.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba?

El choque entre Boca vs. Central Córdoba por la jornada 9 de la Liga Profesional Argentina, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz, mientras que en España también se verá por Fanatiz.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Central Córdoba?

En Argentina lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Fanatiz y Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV

En España lo transmite: Fanatiz

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Perú?

El partido de Boca vs. Central Córdoba en vivo en Perú, válido por la fecha 9 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Argentina?

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en España?

El partido de Boca vs. Central Córdoba en vivo, a jugarse en el Estadio La Bombonera, se podrá ver en España por Fanatiz.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en México?

El partido de Boca vs. Central Córdoba en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Estados Unidos?

Boca vs. Central Córdoba en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de la Liga Profesional 2025, se verá por la señal de TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV.

