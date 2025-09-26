¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional? Los equipos se enfrentan este sábado 27 de septiembre, desde el estadio Norberto Tomaghello. Ambos necesitan ganar para comenzar a escalar posiciones. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica.

El conjunto de Defensa y Justicia llega a este partido tras caer ante Estudiantes de La Plata (1-0), en la novena fecha de la liga argentina; lo que significó la segunda derrota de forma consecutiva en sus últimos cinco partidos. Fue así que complicaron sus chances de seguir escalando.

El “Halcón de Varela” se ubica en la octava casilla de la tabla de posiciones Liga Profesional, en el Grupo A, con 12 puntos, y justo dentro de la zona de acceso a los playoffs del torneo argentino.

Boca Juniors, por su parte, viene de un empate ante Central Córdoba (2-2), la segunda igualdad de manera consecutiva que le permitió al “Xeneize” estirar la racha de partidos sin perder a seis; en la que además logró tres victorias.

Lo cierto es que Boca Juniors se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones Liga Profesional, dentro del grupo de clasificados a los playoffs del torneo argentino, y buscará una victoria que los consolide en los primeros puestos.

Velasco tendrá una nueva oportunidad de demostrar por qué Boca confió en él y pagó 10 millones de dólares el verano pasado. En total, el surgido de las inferiores del Rojo disputó 28 partidos con la azul y oro, en los que anotó un gol y repartió una asistencia.

Edinson Cavani todavía no se sumó a trabajar con el grupo. Se esperaba que el uruguayo pueda ser testeado tras su lesión para poder estar en banco de suplentes ante el Halcón, sin embargo, aún no estuvo a la par.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia?

El choque entre Boca vs. Defensa y Justicia por la jornada 10 de la Liga Profesional Argentina, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz, mientras que en España también se verá por Fanatiz.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Defensa y Justicia?

En Argentina lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Fanatiz y Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV

En España lo transmite: Fanatiz

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Perú?

El partido de Boca vs. Defensa y Justicia en vivo en Perú, válido por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Argentina?

El partido de Boca vs. Defensa y Justicia en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN Premium, mientras que por la modalidad de streaming se vería por Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en España?

El partido de Boca vs. Defensa y Justicia en vivo, a jugarse en el Estadio Norberto Tomaghello, se podrá ver en España por Fanatiz.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en México?

El partido de Boca vs. Defensa y Justicia en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Estados Unidos?

Boca vs. Defensa y Justicia en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de la Liga Profesional 2025, se verá por la señal de TYC Sports, Fanatiz y Fubo TV.

