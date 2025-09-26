Alianza Lima fue parte de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en la temporada 2025. En el primer torneo, jugó desde la Fase 1 y se metió a la etapa de grupos; posteriormente, pasó a la ‘Suda’ donde quedó eliminado en cuartos de final. En total, los blanquiazules jugaron 18 partidos internacionales y, a pesar de no poder lograr el objetivo de campeonar, desde la interna están conformes con lo sucedido. Franco Navarro, director deportivo, felicitó a los jugadores y también destacó el presente del equipo.

“Lo que yo tengo que decir es que me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la experiencia general y de todos y cada uno de los que integra Alianza Lima como institución, porque ha sido un año que no termina, pero a nivel internacional que hemos recobrado realmente lo que Alianza se merece de ser un equipo que pueda competir de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente”, contó en su llegada a Lima.

Además, agregó: “Alianza este año nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho llorar de felicidad y sobre todo al hincha que nos ha seguido y nos sigue a todos lados, porque ellos también necesitan un reconocimiento importante. Así que desde acá, mi cariño y mi agradecimiento en nombre de todo este equipo y del cuerpo técnico”.

Para Navarro el balance no solo se centra en lo que sucedió en la Copa Sudamericana, debido a que las actividades internacionales iniciaron desde el 5 de febrero para Alianza Lima. En ese sentido, jugaron un total de 18 encuentros, dejando en el camino también a rivales como Gremio o Boca Juniors.

Alianza Lima no pudo clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty Images)

“Lo que pasa es que no es solo la Copa Sudamericana, porque hemos empezado desde el 5 de febrero a participar en distintas fases de la Copa Libertadores, hemos pasado por la fase Grupo de Libertadores y la Sudamericana y hemos dejado en el camino, como ustedes bien saben, a equipos importantísimos, cosa que no vivíamos esta etapa de jugar 18 partidos a nivel internacional”, dijo.

Sobre su función en el equipo, Franco destacó que se están cumpliendo los objetivos: “Por eso a mí me trajeron a Alianza para liderar en la parte deportiva un proyecto y los proyectos se sostienen con continuidad. Entonces en ese camino vamos a seguir y yo creo que los resultados en 9, 10 meses que estamos en Alianza se han visto gracias al compromiso, al profesionalismo de cada uno de los jugadores y de este cuerpo técnico y también de toda la gente que respalda este grupo para conseguir los objetivos”.

Confirmando la renovación de Néstor Gorosito para la temporada 2026, Franco Navarro dejó claro que están enfocados en volver a la Copa Libertadores para la próxima temporada, también aseguró que el objetivo internacional del presente ciclo se superó.

“Es el lugar que queremos estar siempre. Por eso todos los años nos prepararemos para volver a la Copa Libertadores, para participar como queremos y lograr el objetivo que es siempre lograr un campeonato a nivel internacional y obviamente tenemos siempre el objetivo de salir primeros en el torneo local. Así que esto no termina. Seguiremos luchando, preparándonos como hasta ahora para poder lograr el campeonato a final de año”, sentenció.

Alianza Lima disputó 18 partidos internacionales en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de la U. de Chile y quedar fuera de la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cienciano, en el partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR