River vs. Racing en un duelo atractivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Gigante Arroyito desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Racing llega a este partido luego de clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, venciendo a Vélez Sarfield en una definición donde fueron dominantes. Por el lado de River, quedó eliminado contra Palmeiras, en una serie que se cerró en Brasil con triunfo del ‘Verdao’.

En el Torneo Clausura 2025, el conjunto de Avellaneda igualó en su última presentación ante Independiente 0 a 0 en el clásico que se jugó en el Cilindro y sigue afuera de los puestos de acceso a octavos, aunque cerca de los clubes que están por encima suyo en la zona A.

El conjunto del barrio porteño de Núñez, por su parte, perdió ante Deportivo Riestra 2 a 1 como local y cayó hasta el tercer puesto en el Grupo B. La derrota, histórica, caló muy hondo y los jugadores fueron reprobados por el público en el Monumental.

La Academia se metió entre los mejores ocho de la Copa Argentina 2025 tras eliminar a Deportivo Riestra 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura.

Previamente, se impuso a Santamarina de Tandil 2 a 0 en la primera ronda y a San Martín de San Juan 3 a 1 en los octavos. El club tiene una deuda pendiente con el campeonato porque nunca lo ganó. Cuando más cerca estuvo fue en la edición 2011-2012 y cedió en la definición con Boca Juniors.

River es el segundo máximo ganador de la historia con tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En su camino a los cuartos de final de la edición 2025 doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0, San Martín de Tucumán 3 a 0 y Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario.

¿Qué canales transmiten River vs. Racing?

En Argentina lo transmite: TyC Sports

En Paraguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Uruguay lo transmite: TyC Sports Internacional

En Chile lo transmite: TyC Sports Internacional

En Ecuador lo transmite: TyC Sports Internacional

En Venezuela lo transmite: TyC Sports Internacional

En Perú lo transmite: TyC Sports

En Brasil lo transmite: TyC Sports Internacional

En Colombia lo transmite: TyC Sports Internacional

En Bolivia lo transmite: TyC Sports Internacional

En México lo transmite: TyC Sports Internacional

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Racing en el Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2025, por lo que el River vs. Racing podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿Dónde ver River vs. Racing en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se transmitirá a través de TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿Dónde ver River vs. Unión en internet?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2025, por lo que el River vs. Racing podrá verse por aquí.

¿Dónde ver River vs. Racing en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Racing en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TyC Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por TyC Sports Play.

