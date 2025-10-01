Hoy miércoles se viene un partido importantísimo para Alianza Lima en Matute, donde la tensión estará al máximo de las revoluciones, con una hinchada exigente en las tribunas que esperará una victoria que calme las aguas luego de la última caída ante Cienciano en Cusco. En medio de esto, Raúl Ruidíaz, un futbolista identificado e hincha confeso de Universitario de Deportes, buscará hacer de las suyas y aportar su granito de arena para Atlético Grau dé el golpe y se quede con los tres puntos.

Así pues, a horas de este compromiso que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, la ‘Pulga’ fue consultado sobre lo que de ha hablado en los últimos días de esta visita de Atlético Grau y prefirió poner paños fríos para no caer en la polémica. Eso sí, se mantuvo enfocado en los objetivos trazados por el ‘Patrimonio de Piura’.

“Necesitamos ganar sí o sí, estoy muy cansado de todo lo que se habla. Soy jugador de Grau y pienso en Grau, solo quiero jugar mañana (hoy) y darles una alegría”, afirmó el delantero de 35 años, quien tiene ocho goles en lo que va de la Liga 1 2025, dos de ellos marcados en el Torneo Clausura y los otros seis en el Apertura.

Raúl Ruidíaz llegó a Atlético Grau tras su salida de Seattle Sounders. (Foto: Liga 1)

Por otro lado, la ‘Pulga’ se refirió a la última eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, recordando su paso por la Universidad de Chile en la temporada 2012, donde coincidió y campeonó junto a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Para el atacante de Atlético Grau, el ‘Romántico Viajero’ justificó su clasificación siendo superior en Coquimbo.

“Tengo dos amigos en la U. de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Ganaron el partido de local, que lo pude ver muy poco, pero si ganaron (y pasaron a semifinales), es porque fueron mejores que el rival (Alianza Lima)”, apuntó. Recordemos que en su estadía en la U. de Chile, Ruidíaz anotó ocho goles en 24 partidos disputados.

Raúl Ruidíaz salió campeón con la U. de Chile en el Torneo Apertura 2012 del Campeonato Nacional. (Foto: U. de Chile)

Volviendo al partido de esta noche, el mundialista con Perú en Rusia 2018 habló sobre el buen presente de Atlético Grau en el Torneo Clausura, donde llegan después de vencer por 3-1 a Sport Huancayo y registraron su cuarto encuentro sin conocer la derrota. El exdelantero de Seattle Sounders quiere mantenerse esa racha positiva y llevarse los puntos de La Victoria.

“Nosotros venimos bien, hemos sumado y queremos mantener esa racha. Necesitamos los tres puntos, será importante para nosotros. Más allá de cómo viene Alianza, nos enfocamos en nosotros; venimos muy bien, preparándonos, viendo nuestras virtudes y las falencias del rival. Solo sirve ganar”, agregó.

Por último, al hablar de su vínculo contractual con Atlético Grau y la posibilidad de cambiar de club en la próxima temporada –especialmente por su comentada vuelta a Universitario–, Ruidíaz remarcó que su contrato es hasta finales del 2029. “Tengo un contrato largo con Grau, es el último contrato largo que tengo en mi carrera. Estoy muy agradecido con la directiva, estoy contento allá en Piura”, sentenció. ¿Habrá algún llamado desde Ate para el 2026?

Raúl Ruidíaz registra ocho goles en la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau está programado para este hoy miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a la 2:30 a.m. del jueves 2.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Atlético Grau se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR