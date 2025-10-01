Después de haber cerrado su participación en las Eliminatorias 2026 como la peor selección en la tabla de posiciones, Chile busca tener un nuevo comienzo pensando en el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030, buscando afianzar caras nuevas y consolidar un plantel capaz de ser competitivo a nivel internacional. Sin embargo, todo está muy verde y la prensa chilena no tiene muchas expectativas de lo que pueda suceder en los próximos años, más cuando no hay un universo de jugadores que les permita ilusionarse.

En medio de este recambio, la ‘Roja’ enfrentará a la Selección Peruana el próximo viernes 10 de octubre en La Florida (Santiago, Chile), a propósito de la fecha FIFA de dicho mes. Así pues, hace unos días se dieron a conocer los nombres de los convocados para este encuentro amistoso, lo que en pocas horas generó mucha polémica en suelo chileno por tres nombres en particular: Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal.

¿Qué sucede con estos futbolistas? Sucede que, según informaron medios chilenos, en la interna de la Universidad de Chile no están nada contentos con sus respectivas convocatorias, ya el 6 de octubre el plantel dirigido por Gustavo Álvarez volverá a trabajar después de una cortas vacaciones, pero los tres nombres previamente mencionados se unirán a los entrenamientos con la ‘Roja’.

Gustavo Álvarez está incómodo con la convocatoria de tres de sus jugadores. (Foto: Getty Images)

El propio Álvarez fue quien le hizo saber a los directivos de la U. de Chile sobre su molestia, ya que le quitará días de trabajo con tres de sus habituales titulares, pensando no solo en el Campeonato Nacional, sino también en las semifinales de la Copa Sudamericana. Recordemos que el cuadro de Santiago eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final y ahora enfrentará a Lanús por el pase a la gran final.

Más allá de la incomodidad de Gustavo Álvarez, lo cierto es que por reglamento, los ‘Azules’ están obligados a ceder a Lucas Assadi, Javier Altamirano y Fabián Hormazábal. De no hacerlo, algo claramente no sucederá, no podrán utilizarlos en los compromisos del campeonato chileno, ya que eso constituiría una alineación indebida.

Más allá de este inconveniente con el cuadro universitario, en el seleccionado chileno no presentan más razones para creer que no podrán contar con el plantel completo para enfrentar a Perú en La Florida. Este Clásico del Pacífico le servirá a ambos combinados para probar caras nuevas e ir analizando el universo de futbolistas que tendrán a disposición pensando en el Mundial del 2030.

Lucas Assadi es el mejor jugador de la Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Ojo, si bien el cuadro mapochino solo utilizará una fecha de esta ventana para dos partidos amistosos, en noviembre ya tiene dos encuentros programados. El primero de ellos será frente a Rusia, el 15 de noviembre, mientras que el segundo será nuevamente contra la ‘Blanquirroja’, el 18 del mismo eso; ambos compromisos se disputarán en territorio ruso.

Un detalle a tomar en cuenta es que Nicolás Córdova no estará en el banquillo ante la Selección Peruana, ya que se encuentra con la Sub-20 de Chile en el Mundial de la categoría. Momentáneamente, su asistente Sebastián Miranda asumirá como interino, para que luego el exentrenador de Universitario de Deportes tome las riendas del equipo para los amistosos de noviembre en Rusia.

En los próximos días, Manuel Barreto anunciará a los convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Chile. (Foto: FPF)

Los convocados de Chile para enfrentar a Perú:

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Gales), Thomas Gillier (CF Montreal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España), Felipe Loyola (Independiente, Argentina) y Nicolás Díaz (Club Puebla, México).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Club León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

Delanteros: Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Grêmio, Brasil), Ben Brereton Díaz (Derby County, Inglaterra), Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

