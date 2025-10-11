River vs. Sarmiento en un duelo atractivo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Núñez y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

River llega a este encuentro con buen presente en el torneo, pero con la obligación de ganar como local para no perder terreno en una zona altamente competitiva. El equipo de Martín Demichelis buscará sumar de a tres para seguir firme en la pelea por la cima.

A pesar de varias bajas por la fecha FIFA y lesiones, el Millonario mantiene su favoritismo gracias al poder ofensivo de jugadores como Miguel Borja, Nacho Fernández y Esequiel Barco. Además, se perfila como favorito ante un rival que necesita los puntos para no perder el paso.

Por su parte, Sarmiento transita una temporada difícil. El equipo dirigido por Pablo Lavallén viene de caer en casa ante Gimnasia y se ubica en una incómoda posición en los promedios. Por esta razón, cuenta con la urgencia de conocer la victoria frente a un duro rival.

Enfrentar a River en el Monumental representa un enorme desafío, pero también una oportunidad para dar el golpe y ganar confianza. Con apenas 8 goles a favor en 10 partidos, es uno de los equipos menos efectivos del campeonato. No obstante, su defensa se mantiene ordenada, con solo 11 tantos recibidos, cifra que le permite mantenerse en partidos cerrados.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, River ganó cuatro y Sarmiento logró una histórica victoria en el Monumental en 2022. Sin embargo, el presente es distinto y el Millonario no quiere sorpresas.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento?

El choque entre River vs. Sarmiento por la jornada 12 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 7:15 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Sarmiento?

En Argentina lo transmite: Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Perú?

El partido de River vs. Sarmiento en vivo en Perú, válido por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Argentina?

El partido de River vs. Sarmiento en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en España?

El partido de River vs. Sarmiento en vivo, a jugarse en el Estadio Monumental de Núñez, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en México?

El partido de River vs. Sarmiento en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Sarmiento en Estados Unidos?

River vs. Sarmiento en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la jornada 12 de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TNT Sports, Fanatiz y FuboTV.

