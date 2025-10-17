Dónde ver River vs. Talleres EN VIVO: qué canales televisan la Liga Profesional Argentina

River vs. Talleres en un duelo atractivo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

El Mario Alberto Kempes ha sido un dolor de cabeza para River Plate en los últimos años, con Talleres imponiendo una clara tendencia localista. En los últimos cinco enfrentamientos de liga en Córdoba, la “T” sumó tres victorias y un empate. Esta estadística subraya la dificultad del desafío que afronta el “Millonario”.

Talleres ha construido su recuperación desde la retaguardia, con el arquero Guido Herrera como figura. El equipo de Carlos Tevez promedia solo 0.40 goles encajados en sus últimos cinco partidos ligueros. Esta solidez será su arma principal para resistir la embestida ofensiva de River y asegurar puntos vitales en la lucha por la permanencia.

El equipo de Tevez, que se ubica en la mitad baja de la tabla, prioriza la efectividad sobre la posesión, buscando la verticalidad en ataque. El partido es crucial para Talleres, que necesita seguir sumando en la tabla anual para evitar la zona de descenso. Su éxito dependerá de anular la generación de juego de River en el mediocampo.

River Plate llega sumido en una profunda crisis de resultados, encadenando varias derrotas consecutivas, la peor racha del ciclo de Marcelo Gallardo. La presión es inmensa y el cuerpo técnico necesita una respuesta inmediata. La meta principal es cortar la hemorragia y recuperar los puntos perdidos para estabilizar su posición en la tabla.

A pesar de su crisis, River mantiene una alta media de goles a favor (1.1 por partido), pero su debilidad reside en la defensa, que encajó 1.80 goles en los últimos cinco duelos. El “Millonario” intentará revertir esta estadística con el regreso de nueve jugadores clave. La figura del arquero Franco Armani será examinada de cerca.

El cruce ante Talleres es un punto de inflexión. River, que registra una alta posesión de balón, debe traducir ese dominio en contundencia. El historial reciente en Córdoba, con solo dos victorias de River en los últimos cinco cruces, obliga a Gallardo a plantear un partido muy táctico para evitar una nueva derrota en su visita al interior.

¿Dónde ver River vs. Talleres?

El choque entre River vs. Talleres por la jornada 13 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV. Las acciones iniciarán desde las 6:30 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina).

¿Qué canales transmiten River vs. Talleres?

En Argentina lo transmite: ESPN, Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TNT Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Talleres en Perú?

El partido de River vs. Talleres en vivo en Perú, válido por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Talleres en Argentina?

El partido de River vs. Talleres en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Talleres en España?

El partido de River vs. Talleres en vivo, a jugarse en el Estadio Monumental de Núñez, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Talleres en México?

El partido de River vs. Talleres en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Talleres en Estados Unidos?

River vs. Talleres en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la jornada 12 de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TNT Sports, Fanatiz y FuboTV.

TE PUEDE INTERESAR