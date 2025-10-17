El ambiente en La Victoria volvió a teñirse de ilusión. Alianza Lima logró una importante victoria por 3-1 sobre Sport Boys, en un encuentro donde la contundencia ofensiva y el buen manejo del partido marcaron la diferencia. Los íntimos, necesitados de puntos para meterse nuevamente en la pelea por el Clausura, mostraron una versión más sólida, para no perderle pisada a los líderes del torneo.

El triunfo permitió que el equipo escale hasta el tercer lugar de la tabla, un resultado que devolvió la confianza a un plantel que venía golpeado por semanas de críticas y resultados irregulares. Si bien la eliminación en la Copa Sudamericana había afectado el ánimo del grupo, el rendimiento frente al cuadro rosado fue una muestra de que siguen aspirando a lo más alto.

La respuesta del grupo fue clave. Gustavo Zapata, asistente técnico de Gorosito, destacó en conferencia de prensa que el equipo “deseaba estar un poco más arriba”, pero que este tipo de actuaciones permiten mantener viva la esperanza de terminar lo más alto posible. “Jugando de esta manera, con esta actitud, seguramente vamos a sumar muchos puntos y los necesarios para terminar lo más arriba posible”, manifestó el argentino.

Alianza Lima venció a Sport Boys en los dos torneos de la temporada. (Foto: GEC)

El integrante del comando técnico también resaltó la competencia interna que existe dentro del plantel, un aspecto que ha permitido sostener el rendimiento en momentos decisivos del campeonato. “Disponemos de un plantel competitivo, tenemos la posibilidad de elegir entre muy buenos jugadores. Por suerte, hay un buen recambio, hoy entraron y cambiaron la cara del partido”, señaló.

Zapata fue enfático al remarcar que el grupo mantiene la ambición intacta y que el cuerpo técnico trabaja día a día para encontrar la regularidad que faltó en algunos tramos del torneo. “Queremos ver a Alianza más arriba, pero vemos el vaso medio lleno. Seguiremos trabajando y aportando al máximo lo que está a nuestro alcance”, añadió al respecto.

Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Paloma del Solar/GEC)

Sin embargo, más allá del buen resultado, el tema que sigue latente en el club es la renovación de Néstor Gorosito y su comando técnico. Aunque hace algunas semanas se daba por hecho su continuidad, la eliminación internacional y ciertos tropiezos locales habrían frenado las negociaciones.

Consultado sobre este punto, Zapata fue prudente, aunque admitió conocer la situación. “Yo como integrante del comando técnico sé cómo está el tema porque estamos en contacto con la dirigencia, pero no soy la persona idónea para dar una respuesta concreta. Cuando esté ‘Pipo’ aquí o Franco Navarro, seguramente te aclararán tu respuesta”, indicó.

El futuro del argentino, por ahora, se mantiene en pausa. En La Victoria, las victorias calman el ambiente, pero todos saben que el desenlace dependerá de cómo termine el Clausura. Mientras tanto, el plantel y el comando técnico prefieren enfocarse en lo deportivo, sabiendo que aún quedan cuatro fechas por disputar.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-1 a Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Huancayo, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 20 de octubre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

