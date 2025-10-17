El esperado debut de un futbolista peruano en una liga tan lejana como la australiana no siempre llega con el desenlace soñado. En su primera experiencia con el Sydney FC, Piero Quispe se estrenó oficialmente en la A-League, pero su presentación no pudo celebrarse con una victoria. A pesar de su esfuerzo por darle equilibrio al mediocampo, el equipo celeste terminó cayendo 2-1 ante el Adelaide United en condición de visitante, en el inicio del campeonato.

Durante el encuentro, el exjugador de Universitario de Deportes mostró destellos de su habitual criterio con el balón. Sin embargo, al Sydney FC le costó mantener el control del juego en la segunda mitad, donde los errores defensivos pesaron más que las buenas intenciones ofensivas. Definitivamente, toca mejorar.

Quispe, quien fue titular y se mantuvo en el campo hasta el minuto 80. El peruano participación activa en la construcción de juego, aunque las estadísticas reflejaron también la dificultad del mediocampista para adaptarse al ritmo del torneo: de 56 intervenciones, perdió la posesión en 13 ocasiones.

Piero Quispe - 'The Inca Price'.

El conjunto local aprovechó los espacios y marcó la diferencia en momentos clave. Adelaide United se adelantó con goles de Kitto (55′) y Alagich (65′), que pusieron cuesta arriba el estreno de los dirigidos por Ufuk Talay. Sydney FC reaccionó recién en el tiempo añadido, con el tanto de Joe Lolley (91′), aunque sin tiempo suficiente para revertir el marcador.

A pesar del resultado adverso, la actuación de Piero Quispe dejó sensaciones diversas entre los seguidores del club australiano. El mediocampista, de apenas 23 años, enfrenta ahora el reto de consolidarse en una liga exigente y adaptarse rápidamente al estilo físico y dinámico del fútbol oceánico.

Piero Quispe. (Foto: Getty Images)

El reto de adaptarse fuera del país

Esta no es la primera experiencia internacional de Piero Quispe, pero sí la más exigente en cuanto a idioma y estilo de juego. Tras su corto paso por el fútbol mexicano, el volante decidió emigrar a Australia para tener continuidad y seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, el cambio cultural ha representado un nuevo desafío que va más allá del terreno de juego.

En conferencia, el estratega fue consultado sobre cómo logra comunicarse con sus refuerzos y no dudó en mencionar al peruano. “El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe)”, dijo Talay ante los medios locales, detallando que cuenta con el apoyo de su asistente técnico, John Maisano, quien domina el español y actúa como intérprete durante las sesiones de trabajo.

El DT explicó que, además del traductor, otras personas del entorno del club colaboran en la comunicación con el futbolista peruano. “Nuestro asistente técnico habla español con fluidez; George, nuestro chef, también lo hace. Así que hay bastante gente en el club que puede hablar con él”, añadió. Sin embargo, admitió que la barrera lingüística aún es un desafío con él.

TE PUEDE INTERESAR