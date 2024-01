Boca vs Platense se enfrentan este sábado 27 de enero, por la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Florida, y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y AFA Play. Como sabemos de la importancia de este duelo, te daremos a conocer la programación de este partidazo.

El ‘Xeneize’ llega a este encuentro con la moral a tope, después de triunfar en sus últimos duelos amistosos contra Gimnasia y Tiro de Salta y Talleres de Córdoba. Estos resultados reflejan el buen momento del equipo, considerando que es Diego Martínez afrontará su primer cotejo oficial al mando del banquillo.

Eso sí, no todo es color de rosa en Boca Juniors. Y es que el plantel tendrá bajas importantes, como son los casos de Leandro Brey, Nicolás Valentini, Cristian Medina y Equi Fernández, quienes no estarán con el conjunto ‘Azul y Oro’ debido a su participación en el Preolímpico Sub-23. A ello, se le suma la ausencia de Marco Rojo, que aún no se recupera de un desgarro.

Platense, por su lado, llega a este encuentro sin Martín Palermo como DT, pero con Sebastián Grazzini al mando. La escuadra local intentará aprovechar su condición de anfitrión para vencer al ‘Xeneize’ y así arrancar con pie derecho el torneo argentino.

Es necesario mencionar que en los últimos cinco encuentros entre ambas escuadras, Boca Juniors ha sido superior, destacando la victoria por 3-1 en la Copa de la Liga Profesional 2023. Pese a ello, en el fútbol nada está dicho, por lo que se espera un encuentro lleno de emociones de principio a fin.

¿A qué hora juegan Boca vs Platense por Copa de Liga Profesional?

El enfrentamiento entre Boca vs. Platense está programado para el sábado 27 de enero y dará inicio a las 5:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 6:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs Platense por Copa de Liga Profesional?

Si no quieres perderte el encuentro entre Boca vs. Platense, puedes sintonizarlo a través de ESPN, Star Plus y AFA Play en la mayoría de países de Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros. ¡No te lo pierdas!





