Boca vs Talleres se miden este sábado 25 de mayo en el Estadio La Bombonera, ubicado en el barrio de La Boca, por la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina. Este compromiso, que será importante para el ‘Xeneize’, está pactado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora en Argentina, 6:00 p.m. en Perú). Los dirigidos por Diego Martínez buscarán sumar su segunda victoria al hilo en el torneo. Revisa en qué canal se podrá ver este compromiso.

Boca llega a este partido tras vencer por 4-2 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha anterior de la liga argentina. Un encuentro que a pesar del marcador significó una prueba de carácter para el ‘Xeneize’. Y es que los pupilos de Martínez terminaron dándole vuelta al marcador tras venir cayendo 2-0 en el primer tiempo del encuentro.

Rodrigo Atencio y Mateo Sanabria le daban la victoria parcial a Central Córdoba y dejaba en aprietos a Boca, que en el debut liguero había perdido contra Atlético Tucumán. No obstante, el elenco azul y dorado reaccionó rápido tras el descanso y con doblete de Ezequiel Fernández y Miguel Merentiel lograron remontar y se llevaron sus primeros tres puntos de Santiago del Estero.

Este partido será vital para Boca en su objetivo de ganar el torneo local, algo que no puede conseguir desde 2022. Y en un año sin Libertadores, este título se presenta como una de las prioridades en tienda del ‘Xeneize’, sobre todo dar los primeros superando a la ‘T’, rival que llega en gran nivel y también quiere dar pelea en el campeonato. Actualmente, es uno de los líderes con puntaje perfecto.

La ‘T’ llega en gran momento, superó a Independiente de Avellaneda en el debut e hizo lo propio contra Atlético Tucumán. Por si fuera poco, a nivel internacional, ya aseguró su pase a octavos de final de la Copa Libertadores, aún cuando falta por jugar una fecha más. El equipo por Walter Ribonetto buscará seguir bien arriba, dar un golpe de autoridad y llevarse tres puntos de La Bombonera.

El último duelo entre Boca y Talleres data de la Copa Argentina 2023, aquella vez se enfrentaron por los cuartos de final y terminaron empatando en tiempo regular 1-1. Ya en penales, el ‘Xeneize’ impuso su jerarquía y se llevó la contienda por 4-1, para avanzar a semifinales. En el historial, el elenco azul y dorado tiene 23 triunfos; por su parte, la ‘T’, 13 victorias y 19 empates en total.

¿A qué hora juegan Boca vs Talleres?

Boca vs Talleres jugarán un choque importante por la Liga Profesional. Si deseas saber el horario de inicio de este encuentro para estar al tanto de las mejores incidencias, te indicamos a qué hora darán el pitazo inicial. Ten en cuenta que el horario puede variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador este choque comenzará a las 6:00 p.m, en cambio, en Chile y Paraguay será a las 7:00 p.m., mientras que en Argentina y Uruguay será a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs Talleres?

Si deseas ver el choque entre Boca y Talleres, pero no sabes en qué canales transmitirán este partidazo, a continuación te indicamos dónde podrás verlo: ESPN, STAR Plus, TNT Sports, AFA Play y Fanatiz transmitirán este enfrentamiento por el Torneo de la Liga Profesional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor te traeremos todas las incidencias del juego.





