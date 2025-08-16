Boca vs. Independiente: ¿en qué canales y a qué hora juegan por la Liga Profesional?

¿Te lo vas a perder? Boca vs. Independiente se miden en el Estadio Malvinas Argentinas desde las 6:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Este será un duelo importante para ambos en su ambición por salir de la parte baja de la tabla. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Boca acumula 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club. En el Clausura, apenas sumó tres puntos en cuatro fechas y se ubica penúltimo en la tabla. Viene de empatar 1 a 1 con Racing en la Bombonera, en un partido que dejó buenas sensaciones en algunos pasajes, pero volvió a exponer problemas de contundencia y solidez defensiva.

Por su parte, Independiente llega en la décima posición con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En la última fecha, cayó por 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, en un duelo donde tuvo buenas chances pero pagó caro los errores en defensa. El equipo de Alfredo Berti buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el mal momento de su rival.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente en el Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el Boca vs. Independiente podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Boca vs. Independiente, por la jornada 5 de la Liga Profesional 2025, se transmitirá a través de Fubo Sports y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente en internet?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el Boca vs. Independiente podrá verse por aquí.

¿En qué canal ver Boca vs. Independiente en Argentina?

Para ver la transmisión entre Boca vs. Independiente en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TyC Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan Boca vs. Independiente en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional, el partido entre Boca vs. Independiente está pactado para disputarse este domingo 17 de agosto a partir de las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Independiente en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Boca vs. Independiente es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Independiente en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Boca vs Independiente está programado para las 8:30 p.m.

TE PUEDE INTERESAR