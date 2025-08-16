Los últimos días dejaron la participación de equipos peruanos en torneos internacionales. Alianza Lima hizo lo propio y venció a Universidad Católica de Ecuador (2-0) en octavos de final de Copa Sudamericana. Por el lado de Universitario, no tuvo la misma suerte porque cayó goleado 4-0 ante Palmeiras en igual instancia, pero de Copa Libertadores. A puertas que ambos jueguen los choques de vuelta de sus llaves, Hernán Barcos, futbolista blanquiazul, se refirió a la derrota de los cremas y también se pronunció por el presente de su equipo.

El ‘Pirata’ habló con L1 MAX y se solidarizó con Universitario por el resultado obtenido: “Triste, creo que Universitario hizo uno de los peores partidos en el año. No se encontró en el primer tiempo y Palmeiras pudo haberle hecho 5. Esperemos que allá lo pueda revertir, pero para el fútbol peruano este es un mal resultado”.

Barcos también se refirió al presente de Alianza Lima y la deuda de trasladar el rendimiento en torneos internacionales con el panorama del torneo local. Para Hernán, el Torneo Clausura significará la reivindicación de lo que no pudieron alcanzar en el Apertura.

“Lo conversamos entre nosotros, tratamos de concentrarnos de la misma forma que en el campeonato internacional. Obviamente es difícil porque son torneos diferentes, están los dos metidos. A veces pasa que en el torneo local que no juega a la altura de un torneo internacional, pero eso lo tenemos que corregir nosotros y ante ADT esperemos que sea el comienzo”, contó.

Previamente, el delantero habló con los medios de comunicación y también se refirió al próximo partido: “Tratar de buscar la victoria. Jugamos en casa, con nuestra gente. Necesitamos también los puntos, así que vamos a ir a buscar la victoria así como lo hicimos el miércoles. Tenemos que estar unidos. Sabemos que estando unidos adentro y afuera somos fuertes y esperemos seguir construyendo cosas juntos”.

En ese sentido, reveló también cuál es la clave del equipo para obtener los resultados a nivel internacional en este 2025: “Creo que es la fortaleza del grupo, la unión que tenemos. Estamos muy bien. El cuerpo técnico, estamos juntos, el club, los dirigentes todos estamos pensando lo mismo. El hincha también está emocionado, ilusionado y eso te lleva a una energía totalmente positiva. No hay peros, no hay contras. Hay situaciones, pero nada mancha lo que uno está haciendo”.

¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

