Erick Noriega jugará en Gremio: cuánto dinero recibe Alianza Lima y porcentaje del pase
Alianza Lima exportará un nuevo jugador y esta vez será peruano. Erick Noriega jugará en Gremio, luego de recibir una oferta en las últimas horas. El cuadro brasileño pagará un monto mayor a su cláusula de recisión, por lo que se incorporará de manera inmediata. De esta manera, el cuadro blanquiazul también recibirá un importante monto, a puertas del cierre del mercado de fichajes en la Liga 1.
De acuerdo al periodista José Varela, solo restan detalles para cerrar la transferencia de Erick Noriega a Gremio. La oferta es menor a los 2 millones de dólares y Alianza Lima se quedará con el 20% del pase del futbolista, en caso haya una futura venta en su paso por el Brasileirao.