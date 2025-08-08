¿Te lo vas a perder? Boca vs. Racing se miden en el Estadio de la Bombonera desde las 2:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Este será un duelo importante para ambos en su ambición por salir de la parte baja de la tabla. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Boca viene de caer por la mínima diferencia contra Huracán, en ese sentido el equipo ‘xeneize’ no logra una victoria desde el 10 de mayo cuando venció a Lanús por la vía de los penales, sin embargo, si consideramos una victoria en los 90 minutos debemos retrocedes hasta el 19 de abril cuando logró vencer a Estudiantes por 2-0. De allí en adelante, el equipo de Miguel Ángel Russo ha sumado 11 partidos sin conocer la victoria.

Por su parte, Racing Club llega con mejor semblante tras vencer 3-0 a Deportivo Riestra por la Copa Argentina. Sin embargo, si nos enfocamos en la Liga Profesional, los del cilindro perdieron en la fecha pasada por la mínima diferencia frente a Estudiantes, es por ello que buscarán la victoria ante un Boca que viene herido.

¿En qué canal ver Boca vs. Racing en el Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el Boca vs. Racing podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Boca vs. Racing en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Boca vs. Racing, por la jornada 4 de la Liga Profesional 2025, se transmitirá a través de Fubo Sports y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Boca vs. Racing en internet?

¿En qué canal ver Boca vs. Racing en Argentina?

Para ver la transmisión entre Boca vs. Racing en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TyC Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan Boca vs. Racing en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional, el partido entre Boca vs. Racing está pactado para disputarse este sábado 9 de agosto a partir de las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Racing en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Boca vs. Racing es a las 3:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 2:30 p.m.

¿A qué hora juegan Boca vs. Racing en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Boca vs. Racing está programado para las 4:30 p.m.

