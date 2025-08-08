La segunda parte del año trajo una de las sorpresas más llamativas del mercado local. Gianfranco Chávez, hasta hace poco uno de los capitanes de Sporting Cristal, dejó La Florida para sumarse a las filas de Alianza Lima. El defensor, de 26 años, no había sido considerado por Paulo Autuori para el Torneo Clausura, y la directiva íntima aprovechó la oportunidad para incorporarlo rápidamente a su plantel. Su llegada no solo generó comentarios por el cambio de camiseta, sino también por la inmediatez con la que se puso a disposición del comando técnico de Néstor Gorosito. Este viernes, apenas horas después de su anuncio oficial, Chávez emprendió viaje junto al equipo rumbo a Ayacucho, donde podría producirse su esperado debut con la blanquiazul.

A su llegada al aeropuerto, el zaguero no ocultó la emoción por esta nueva etapa. “Estoy muy feliz y contento. Estoy muy emocionado, mi familia también, y espero que ya sea mañana para ya estar con el equipo”, declaró ante la prensa.

El exjugador rimense reconoció que vestir la camiseta de Alianza Lima representa un reto especial en su carrera y aseguró que pondrá todo de sí para responder a la confianza recibida. “Voy a dar todo de mí por esta camiseta”, afirmó con convicción antes de abordar el vuelo hacia Ayacucho.

Gianfranco Chávez habló por primera vez como jugador de Alianza Lima | VIDEO: JLM

El fichaje de Chávez se concretó en tiempo récord. Su salida de Cristal se dio tras disputar 18 partidos en lo que va del 2025, sin registrar goles ni asistencias, pero acumulando experiencia y solidez defensiva que ahora buscará aportar en Matute.

En Ayacucho, el defensor podría tener su estreno oficial en el compromiso válido por la quinta fecha del Torneo Clausura. El duelo ante Ayacucho FC está programado para este sábado 9 de agosto a la 1:00 p.m. en el Estadio Ciudad de Cumaná.

¿Chávez titular ante Ayacucho FC?

La decisión final sobre su inclusión en el once titular quedará en manos de Néstor Gorosito, quien valoró su llegada como una pieza importante para reforzar la última línea en la lucha por el título.

Chávez llega a un Alianza Lima que busca recuperar terreno en la tabla y no ceder puntos en su camino al objetivo principal: conquistar la Liga 1 2025. Su incorporación también responde a la necesidad de sumar alternativas defensivas tras las bajas sufridas en la primera parte del año.

El debut en la altura de Ayacucho no será sencillo, pero el zaguero aseguró estar listo para asumir el desafío desde el primer minuto si el entrenador lo considera. “Vengo preparado para competir, estoy con muchas ganas de aportar”, subrayó.

Los hinchas blanquiazules esperan verlo pronto en acción y comprobar si su llegada puede darle un plus defensivo al equipo en la recta más importante de la temporada. La historia de Gianfranco Chávez con Alianza Lima apenas empieza, y el primer capítulo podría escribirse este sábado.

