Universitario de Deportes está de fiesta y en los próximos días tendrá una inmejorable oportunidad para dar un paso importante en su reciente crecimiento a nivel internacional, celebrando sus 101 aniversario por todo lo alto. Y es que así como en la Liga 1 se mantienen en la pelea por el tricampeonato –este sábado enfrentarán a Sport Boys en casa–, en la Copa Libertadores afrontarán los octavos de final frente a Palmeiras con mucho optimismo y confianza, más allá del respeto que hay por la grandeza del rival.

Así pues, en medio de la fiesta organizada en la explanada del Estadio Nacional, Álvaro Barco, director deportivo del cuadro merengue, charló con los medios de comunicación y puso sobre la mesa los objetivos que hay en carpeta de la administración entrante, encabezada por Franco Velazco. Más allá de una continuidad, lo que buscan es consolidar lo hecho durante la gestión de Jean Ferrari.

“Esto es espectacular. Un club que realmente refleja su historia de grandeza. El trabajo que ha hizo Jean en ese sentido ha sido espectacular y ojalá que nos puedan acompañar los logros deportivos, y no pensar en una continuidad sino en una consolidación, que es lo que va a ser más grande al club”, manifestó.

Conforme pasan los años y Universitario sigue creciendo, los objetivos cada vez son mayores y el grupo es ambicioso. Es por eso que, a propósito de la búsqueda del tricampeonato y el regreso a unos octavos de final de Copa Libertadores después de 15 años, en la ‘U’ sueñan con alcanzar una final. Claramente es una meta a largo plazo, pero que está latente en la institución.

“Sin duda consolidarlo en términos económicos, hay que ser responsable para que el club se mantenga en el tiempo y sea cada vez más importante, no solo en Perú sino también a nivel internacional. Los objetivos deportivos es seguir saliendo campeón y lograr lo que todos queremos, que es llegar a una final de Copa Libertadores”, afirmó el directivo crema.

Universitario alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores tras 15 años. (Foto: Universitario)

Álvaro Barco es consciente que Palmeiras es un serio candidato a pasar a los cuartos de final, incluso con toda la crisis por la que atraviesa tras los serios cuestionamientos de la hinchada hacia Abel Ferreira, con el pedido de su salida de por medio. Sin embargo, la vara alta se la pusieron los propios futbolistas y ahora les toca afrontar este reto con responsabilidad.

“Pasar de fase va a tener una sensación mucho más importante, estamos jugando contra un equipo histórico, contra un equipo que tiene Copa Libertadores, muchos logros y la vara está en alto, pero es una motivación muy grande para nosotros”, añadió.

Por último, el director deportivo crema aclaró la posibilidad de que Universitario siga incorporando a más jugadores en este mercado de pases, el cual cierra el próximo lunes 18 de agosto. En su explicación, sostuvo que el plantel está prácticamente cerrado con las llegadas de Jesús Castillo y Ánderson Santamaría, por lo que no tendremos sorpresas de último momento.

“Difícil. Yo creo que estamos completos, en muy buenas condiciones. Yo creo que este equipo, por su unificación, yo creo que tiene una fortaleza muy grande para afrontar esta etapa de Copa Libertadores y del Torneo Clausura”, aseveró Álvaro Barco.

Universitario buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Universitario)

¿Cuándo se enfrentarán Universitario vs. Palmeiras?

Según la programación de la CONMEBOL, Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores en partidos de ida y vuelta. El primero de ellos será el jueves 14 de agosto, pactado para las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental. Por último, la vuelta se llevará a cabo en el Allianz Parque, el jueves 28 de agosto a la misma hora.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

