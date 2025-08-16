River vs. Godoy Cruz: ¿en qué canales y a qué hora juegan por la Liga Profesional?

¿Te lo vas a perder? River vs. Godoy Cruz se miden en el Estadio Monumental desde las 4:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Este será un duelo importante para ambos en su ambición por salir campeones este año. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

River empató sin goles con Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores y definirá la serie en casa, mientras que el Tomba cayó 2-1 ante Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana, por lo que deberá remontar en Mendoza. Más allá de su presente copero, River es líder de la Zona B con 8 puntos en 4 fechas, mientras que Godoy Cruz es decimotercero con apenas 3 unidades y sin victorias.

Por otro lado, Independiente el equipo dirigido por Walter Ribonetto atraviesa un momento complicado en el Clausura. Tras empatar sus primeros tres partidos ante Rosario Central, Sarmiento y Talleres, perdió como local 2-1 frente a Gimnasia, y ahora busca su primer triunfo. Su entrenador asumió la semana pasada y aún busca darle una identidad definida al equipo.

¿En qué canal ver River vs. Godoy Cruz en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el River vs. Godoy Cruz podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

¿En qué canal ver River vs. Godoy Cruz en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. Godoy Cruz por la jornada 5 de la Liga Profesional 2025, se transmitirá a través de Fubo Sports, señal disponible en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Godoy Cruz por internet?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el River vs. Godoy Cruz podrá verse por aquí. Para disfrutar de su versión de streaming, podrás hacerlo por Disney Plus, Fanatiz y AFA Play.

¿En qué canal ver River vs. Godoy Cruz en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Godoy Cruz en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a ESPN para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Plus.

¿A qué hora juegan River vs. Godoy Cruz en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional, el partido entre River vs. Godoy Cruz está pactado para disputarse este domingo 17 de agosto a partir de las 4:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Godoy Cruz en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Godoy Cruz es a las 5:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 4:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Godoy Cruz en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre River vs. Godoy Cruz está programado para las 6:30 p.m.

