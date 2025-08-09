¿Te lo vas a perder? River vs. Independiente se miden en el Estadio Libertadores de América desde las 4:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Este será un duelo importante para ambos en su ambición por salir campeones este año. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

River llega con la posibilidad de seguir como único líder de la Zona B en caso de ganar, ya que sumó siete puntos hasta el momento pero San Lorenzo con su triunfo ante Vélez llegó a ocho unidades. Además, el Millonario está con la confianza por las nubes tras ganarle 3-0 a San Martín de Tucumán en Copa Argentina. El triunfo le permitió sacarse la espina del empate sin goles frente a San Lorenzo.

Por otro lado, Independiente llega con urgencias. El equipo de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder con Belgrano y encadenó derrotas ante Gimnasia y Talleres en el Clausura. Su único punto lo consiguió en el empate ante Sarmiento en la primera fecha.

¿En qué canal ver River vs. Independiente en el Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Liga Profesional 2025, por lo que el River vs. Independiente podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver River vs. Independiente en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. Independiente por la jornada 4 de la Liga Profesional 2025, se transmitirá a través de Fubo Sports y TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Independiente en internet?

¿En qué canal ver River vs. Independiente en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Independiente en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TyC Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan River vs. Independiente en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga Profesional, el partido entre River vs. Independiente está pactado para disputarse este sábado 9 de agosto a partir de las 4:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Independiente en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Independiente es a las 5:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 4:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Independiente en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre River vs. Independiente está programado para las 6:30 p.m.