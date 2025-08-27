River vs. Unión de Santa Fe se miden en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 7:15 p.m. (hora peruana), por los octavos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá a Racing Club, que eliminó a Deportivo Riestra, en la siguiente ronda de la competencia. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

River Plate viene de superar en la tanda de penales a Libertad de Paraguay para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores. En su último partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina igualó 1-1 ante Lanús con gol de Gonzalo Montiel. El posible equipo sería con Armani; Montiel, Martínez Quarta, P. Díaz o Portillo, Acuña; Fernández, Pérez, Galoppo; Colidio o Quintero, Driussi y Maxi Salas.

Unión de Santa Fe, por su parte, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ganó dos de los últimos seis partidos y viene de empatar 1-1 ante Huracán por el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, eliminó por penales a Rosario Central y dio el golpe en el presente torneo.

¿En qué canal ver River vs. Unión en el Perú?

TyC Sports es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la Copa Argentina 2025, por lo que el River vs. Unión podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver River vs. Unión en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre River vs. Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina 2025, se transmitirá a través de TyC Sports International, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Unión en internet?

¿En qué canal ver River vs. Unión en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Unión en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a TyC Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan River vs. Unión en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Argentina 2025, el partido entre River vs. Unión está pactado para disputarse este jueves 28 de agosto a partir de las 7:15 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Unión en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Unión es a las 8:15 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:15 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Unión en Argentina?

En el territorio argentino, la hora de inicio del partido entre River vs. Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina, está programado para las 9:15 p.m.

