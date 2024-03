Boca vs Belgrano se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en La Bombonera por la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional. El duelo se llevará a cabo este domingo 3 de marzo y será trascendental para el ‘Xeneize’ en su objetivo de seguir escalando posiciones. El duelo iniciará desde las 5:15 p.m. de la tarde (hora peruana, 7:15 p.m. en hora argentina). El choque va en transmisión oficial por ESPN, Star Plus y AFA Play para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo aquí te traemos.

Boca llega a este partido tras igualar 1-1 con su clásico rival, River Plate, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Pablo Solari adelantó al cuadro local, pero el equipo azul y oro consiguió el empate por medio de Cristian Medina. En lo que va de la Copa de la Liga Profesional, el ‘Xeneize’ suma diez puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y una derrota.

El entrenador Diego Martínez anunció la lista de convocados, con las bajas de Frank Fabra y Equi Fernández, pero con la presencia de Cristian Lema y el regreso de Vicente Taborda. El colombiano se perderá el partido luego de presentar un cuadro febril que lo marginó de los entrenamientos, pero la buena parte pasa por el lado de que se haya descartado un caso de dengue.

Por su parte, Lema finalmente integra la lista de citados luego de estar en duda a lo largo de la semana por una molestia muscular que hizo que trabajara diferenciado. Y Taborda reaparece en el listado luego de no haber sido llamado en los anteriores duelos ante Lanús y River. Además, por decisión técnica, Martínez no convocó a Leandro Brey, Juan Ramírez y Norberto Briasco, y sigue sin poder contar por lesión con Marcos Rojo, Pol Fernández y Exequiel Zeballos.

Belgrano, por su parte, llega a este compromiso tras igualar 2-2 con Talleres por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional. El primer tanto del clásico cordobés fue anotado por el delantero peruano Bryan Reyna. Nicolás Meriano marcó el segundo del ‘Pirata’. Sin embargo, la ‘T’ reaccionó con goles de Ramon Sosa y Alejandro Martinez.





¿A qué hora juegan Boca vs Belgrano?

Boca vs Belgrano está programado para este domingo 3 de marzo desde las 5:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:15 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:15 p.m. En tanto, en México a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs Belgrano?

El partido Boca vs Belgrano se disputará en la Bombonera y será transmitido para toda Latinoamérica a través de las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Boca vs Belgrano?





