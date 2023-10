Boca Juniors y Belgrano, que se llevará a cabo EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE y el Estadio Julio César Villagra será el escenario del enfrentamiento como parte de la jornada 8 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2023. A pesar de que Boca no contará con algunos titulares debido a la fecha doble de las Eliminatorias 2026, este partido es fundamental para acortar distancias con los equipos líderes. Puedes consultar los canales de TV y horarios del partido aquí. Puedes seguir el minuto a minuto más completo, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias, en Depor.com.

Boca llega a este enfrentamiento después de haber logrado su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2023. El equipo dirigido por Almirón logró mantener un buen marcador en su enfrentamiento contra Palmeiras y finalmente resolvió la eliminatoria en una tanda de penales. Con esta victoria, los ‘xeneizes’ mantienen la esperanza de conquistar su séptima estrella continental en la historia del club. Sin embargo, son conscientes de que enfrentarán un rival formidable en Fluminense, que también obtuvo una clasificación emocionante al dejar fuera a Internacional.

A pesar de su éxito en la Copa Libertadores, Boca tiene una asignatura pendiente en la Copa de la Liga, donde ha registrado dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Estos resultados los colocan en la undécima posición de la tabla con 7 puntos, quedando a seis puntos del líder Central Córdoba. Además, el equipo de vestimenta azul y dorada, tendrá las ausencias de Fabra, Advíncula y Briasco debido a sus convocatorias para las selecciones nacionales en la fecha FIFA de las Eliminatorias 2026.

Por otro lado, Belgrano tiene un mejor desempeño en la Copa de la Liga en comparación con Boca. El equipo se ubica en el quinto lugar con 11 puntos y está a solo un punto de acceder a la zona de playoffs. El equipo no ha conocido la derrota en las últimas cinco jornadas, aunque ha experimentado dificultades para anotar goles en sus últimos partidos, marcando solo un gol en las últimas cinco fechas. El ‘Pirata’ está decidido a obtener la victoria en este encuentro, ya que aspira a asegurar su lugar en la Copa Sudamericana del próximo año.

¿A qué hora juegan Boca vs Belgrano?

El partido entre Boca y Belgrano se llevará a cabo en Córdoba y corresponde a la jornada 8 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2023. El encuentro comenzará a las 6:00 p.m. hora de Perú (también en Colombia y Ecuador), mientras que en Argentina iniciará dos horas más tarde, es decir, 9:00 de la noche. ¡No te lo pirdas!

¿Dónde ver el partido de Boca vs Belgrano?

El partido entre Boca y Belgrano estará disponible para su visualización a través de las siguientes señales: ESPN, Star Plus, TyC Sports Internacional, AFA Play, TNT Sports, ViX y Fútbol Libre para Argentina y el resto de América Latina. Sin embargo, enfatizamos en que no se recomienda seguirlo por Futbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata. No olvides que en Depor, te proporcionamos una cobertura minuto a minuto muy completa del partido, incluyendo todas las incidencias. ¡No te lo pierdas!

Alineaciones posibles de Boca Juniors y Belgrano

Boca Juniors : Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

: Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Darío Benedetto y Miguel Merentiel. Belgrano: Nahuel Losada; Alex Ibacache, Matías Moreno, Érik Godoy, Juan Barinaga; Esteban Rolón, Santiago Longo, Ulises Sánchez; Tomás Castro, Matías Marín; y Lucas Passerini.

