Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 10 de febrero en la Bombonera, por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso, decisivo para ambos conjuntos, está programado para jugarse desde las 7:15 p.m. (hora argentina, 5:15 p.m. en hora peruana) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play. Recuerda que en Depor te traemos la previa del encuentro, así como el minuto a minuto y las incidencias.

Boca llega a este encuentro tras vencer por 2-0 a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna (Buenos Aires), por la pasada jornada de la Copa de la Liga. El ‘Xeneize’, que es dirigido por el argentino Diego Martínez, ganó gracias a los goles de Miguel Merentiel y Dario Benedetto. Con este triunfo, el cuadro azul y oro llegó a los 5 puntos y se ubica en la quinta posición.

Martínez está evaluando realizar algunos cambios respecto al equipo que derrotó a Tigre. Según la prensa argentina, el último once que armó el DT fue el siguiente: Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Pol Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. De todos, el peruano es quien tiene un espacio fijo en la alineación.

Defensa y Justicia, por su parte, llega al duelo ante el ‘Xeneize’ tras vencer por 3-2 a Sarmiento en el Estadio Eva Peron (Junin). Juan Insaurralde y Gabriel Diaz adelantaron al combinado local, pero el ‘Halcón’ le dio vuelta al marcado con anotaciones de Aaron Molinas y Gastón Togni (2). En estos momentos, Defensa se ubica en la cuarta posición con seis unidades.





¿A qué hora juegan Boca vs. Defensa y Justicia?

Boca vs. Defensa y Justicia está programado para jugarse en la Bombonera, este sábado 10 de febrero a partir de las 7:15 p.m. en el horario de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En Perú, Ecuador y Colombia iniciará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia comenzará a las 6:15 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs. Defensa y Justicia?

Boca vs. Defensa y Justicia será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Boca vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

Boca: Romero; Blondel, Lema, Figal, Blanco; Advíncula, G. Fernández, Benítez, Zenón; Cavani, Merentiel.

Defensa y Justicia: Fiermarin; Tripichio, Aguilera, Ramos Mingo, Soto; Romero, López; Alanis, Bogarín, Togni; Fernández.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR