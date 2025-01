Por la primera jornada del Torneo Apertura 2025 de la LFP, River vs. Platense se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN Premium, Disney Plus, AFA Play y Fanatiz. Con el Estadio Ciudad de Vicente López como escenario, este compromiso está pactado para el sábado 25 de enero desde las 19:30 horas(horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). El ‘Millonario’ llega a este partido después de vencer por 2-0 a la Selección de México en un amistoso internacional, mientras el ‘Calamar’ disputó dos duelos de preparación cortos contra el Club Atlético San Miguel. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

River y Platense chocan por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025. (Video: River Plate)