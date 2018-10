De la relación entre Lionel Messi y Gerardo Martino , mientras estaban juntos en el FC Barcelona y selección de Argentina, se dijo mucho. Entre lo más resaltante, que el '10' de los azulgranas mandaba en el vestuario, que el 'Tata' obedecía las órdenes del jugador. Sin embargo, el posible nuevo entrenador de México lo ha desmentido en varias conversaciones con periodistas argentinos.

Gerardo Martino explicó que todo se debe a un falso mito que se creó alrededor de la injerencia de Lionel Messi en el vestuario. El 'Tata' dijo que basta con ver los hechos para darse cuenta que él era el verdadero líder en el equipo.

"Nunca hice lo que dijo Messi. Ese mito se creó, lo dijeron un montón de personas. No lo desmiento yo, lo desmienten los hechos. Cuando una revisa quién fue al Mundial de 2014, quién volvió en 2015 y decían que no volvía. Quién volvió luego en 2017 y decían que no volvería. Cuando pasa eso sólo hay que sentarse y analizar", dijo Martino.

Tata Martino abrió la puerta a la posibilidad de entrenar a la selección de México y después de criticar a Argentina, "se convirtió en algo que fue un bochorno", reconoció que "mi momento más feliz fue cuando dirigí a la selección de Paraguay. Fueron cinco años inolvidables".