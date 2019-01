El crítico más feroz de Leo reapareció con furia: "Messi no es líder ni nunca lo sera"

Lionel Messi es para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, el crack que deleita al planeta cada fin de semana con el FC Barcelona. Sin embargo, para Diego Maradona , se trata de un simple futbolista que carece de liderazgo en el vestuario.



Luego de pasar unos días en el hospital, el 'Pelusa' volvió a agarrar el micrófono para criticar a Messi. Aunque explicó que el atacante del Barcelona es su amigo, no dejó pasar la oportunidad para clavarle una daga al jugador que hace casi diez años dirigió en la selección de Argentina.



"Lo quiero con todo mi corazón a Messi. Lo quieren hacer líder, pero él no lo va a ser porque va a estar en su mundo deportivo, futbolístico y con su familia", indicó el exfutbolista en declaraciones al diario argentino 'Olé'.

Maradona, una y mil veces

Cabe recordar que no es la primera vez que Maradona critica sin piedad a Lionel Messi. Tras la eliminación de Argentina del Mundial 2018, Diego cargó contra el crack de 31 años.



"Es un grandísimo jugador pero no le da. Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes de un partido. Eso es de cajón. No lo endiosemos más a Messi", dijo hace unos meses en ESPN.