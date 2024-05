En el Estadio La Bombonera, Boca vs Talleres chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la tercera jornada del Torneo de la Liga Profesional, este sábado 25 de mayo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 6:00 de la tarde (hora peruana) y 8:00 de la noche (hora argentina. Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TNT Sports y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Boca, que no ha ganado el torneo local desde 2022, tiene en el Torneo de la Liga una de sus prioridades este año, especialmente en una temporada sin participación en la Copa Libertadores. Tras superar un inicio incierto en Santiago del Estero, ahora enfrenta a la ‘T’, un competidor en excelente forma que también aspira a luchar por el certamen.

En su último encuentro, el ‘Xeneize’ revirtió un desafío inicial de 2-0 en contra para vencer 4-2 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, mostrando un fuerte carácter en la fecha anterior del torneo doméstico argentino. Este cotejo resultó ser una significativa prueba para los dirigidos por Diego Martínez, quienes lograron remontar el marcador adverso en la primera mitad.

En la vereda del frente, Talleres llega en notable forma y ya clasificados para los octavos de final de la Libertadores con una fecha de antelación en la fase de grupos. El ‘Albiazul’ se encuentra entre los líderes del campeonato y aspiran a mantener su posición privilegiada y obtener tres unidades cruciales en su visita a la cancha del ‘Azul y Oro’.

En su última pugna, durante los cuartos de final de la Copa Argentina 2023, Boca y Talleres terminaron el tiempo reglamentario con un empate de 1 a 1. Posteriormente, el ‘Xeneize’ se impuso 4-1 en la tanda de penales, avanzando a las semifinales. El historial entre ambos equipos registra 56 partidos, con Boca ganando 23, Talleres obteniendo 13 victorias y 19 encuentros finalizando en empate.

¿A qué hora juegan Boca vs Talleres?

El partido Boca vs Talleres está pactado para jugarse este sábado 25 de mayo desde las 06:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el compromiso comenzará a las 08:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 07:00 p.m. En tanto, en México a las 05:00 p.m.

¿En qué canales ver Boca vs Talleres?

El esperado encuentro entre Boca vs Talleres se disputará en el Estadio La Bombonera y será transmitido para toda Latinoamérica a través de las señales de TNT Sports, Estadio TNT, Star Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

