Boca Juniors se ve las caras con Argentinos Juniors por la Superliga Argentina 2019. Los dirigidos por Gustavo Alfaro necesitan una victoria para poder sumar tres puntos que los coloquen en la cima del torneo y no lo están logrando luego que Ramón ‘Wanchope’ Ábila logre abrir el marcador en La Bombonera.

El atacante ‘xeneize’ aprovechó un centro pasado mal calculado por el portero Chavez para empujar el esférico y festejar el primero.

Boca Juniors y Argentinos Juniors, líderes con 28 puntos, se enfrentarán en casa del elenco ‘Xeneize’, en el partido destacado de la decimoquinta jornada, que comienza el viernes y finaliza el lunes.

Gustavo Alfaro, que por las elecciones y por haber caído en las semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate no tiene el puesto asegurado, no podrá contar con Carlos Tevez, quien sufrió desgarro y no estará disponible en lo que resta del año.

El ‘Apache’ pudo haber jugado su último compromiso con Boca Juniors el pasado 3 de noviembre, en la goleada por 5-1 sobre Arsenal de Sarandí. Y es que el delantero finaliza contrato el otro mes.

Argentinos Juniors, por su parte, tiene una baja importante. El defensa Carlos Quintana sufrió un desgarro y estará ausente en La Bombonera.

