Gonzalo Higuaín jugó 14 temporadas en la élite del fútbol europeo. Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan y Chelsea fueron los clubes por donde militó el atacante argentino, quien en septiembre del 2020 decidió dejar el Viejo Continente para recalar en la Major League Soccer (MLS). Una decisión que tomó a muchos por sorpresa, ya que aún tenía 32 años y mucho fútbol para dar.

Diez meses después de vestir la camiseta del Inter Miami, el equipo cuyo dueño es David Beckham, el exinternacional con la selección de Argentina reveló que cuando decidió emigrar a la MLS pasó por su mente que viviría un momento de relajo.

“En Europa no podía encontrar la serenidad fuera del fútbol, y (Gianluigi) Buffon me dijo que cuando ya no sintiera el fuego dentro sería el momento de cambiar. Pensé que vendría aquí y jugaría con un cigarrillo en la boca y no es así; es difícil”, Bobo TV.

Hasta la fecha, Gonzalo Higuaín ha disputado 15 partidos con la camiseta del Inter Miami, anotando en 5 oportunidades. Es decir, un promedio de un gol cada tres partidos.

El futbolista que se dio a conocer con la camiseta de River Plate también contó cómo es jugar al lado de grandes astros como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Con el primero compartió equipo en su última etapa en la ‘Juve’, mientras que con ‘Leo’ lo hizo en la selección albiceleste.

“Tuve la suerte de jugar con los dos. Están a un nivel tan alto que tenés que adaptarte a ellos para servirles. Con Messi y Ronaldo al lado tenés al menos 3 o 4 situaciones de gol por partido si sos inteligente y los entendés. Para mí fue un privilegio”, precisó.









